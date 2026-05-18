M S Dhoni: कमांडोज के साथ खाया खाना, मशीनगन से की प्रैक्टिस, चेपॉक में IPL मैच से पहले NSG रीजनल हब पहुंचे धोनी

M S Dhoni: पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर सुर्ख़ियों में हैं, लेकिन इस बार वजह IPL नहीं है. हाल ही में एम इस धोनी चेन्नई में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स (NSG) के रीजनल हब पहुंचे.

यहां उन्होंने सेना के जवान की भांति प्रैक्टिस भी की और सब-मशीनगन (छोटी मशीनगन) चलाई. इसके अलावा उन्होंने वहां पिस्टल से निशाना भी लगाया.

कमांडोज के साथ खाया खाना

44 साल के धोनी ने अपने इस वीडियो से सबका दिल जीत लिया है. NSG के रीजनल हब में उन्होंने कमांडोज और उनके परिवारों के साथ वक्त बिताया और उनके साथ लंच किया. इस दौरान उन्होंने कुछ मजाकिया और हल्की-फुल्की बातचीत भी की. प्रैक्टिस करते हुए धोनी ने कमांडोज से पूछा- ‘फिट लग रहा हूं न’ इस पर जवानों ने सहमति देते हुए कहा- ‘पिछली बार जब आए थे, तब इससे भी फिट थे.’ तब धोनी ने कहा- ‘जैसे-जैसे टाइम बढ़ता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है.’ बता दें कि धोनी 2023 में NSG कैंप में शामिल हो चुके हैं.

टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं एम एस धोनी

एमएस धोनी भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं. वे पैराशूट रेजीमेंट की 106 पैरा टेरिटोरियल आर्मी बटालियन का हिस्सा हैं. उन्होंने भारतीय सेना के साथ कश्मीर में दो हफ्ते की ट्रेनिंग भी की है. उनका ट्रेनिंग के दौरान बूट पॉलिश करते हुए फोटो भी सामने आया था. 2018 में जब राष्ट्रपति भवन में पद्म भूषण सम्मान मिला तो धोनी सेना की यूनिफॉर्म पहनकर मार्च करते हुए अवॉर्ड लेने पहुंचे थे. इसके बाद 2019 में वर्ल्ड कप के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक लेकर जम्मू-कश्मीर में 106 इन्फैंट्री बटालियन के साथ 2 हफ्ते बिताए, जहां उन्होंने गार्ड ड्यूटी और पेट्रोलिंग भी की.

क्या SRH के खिलाफ खेलेंगे धोनी?

चेन्नई को आज सनराइजर्स हैदराबाद के साथ चेपक स्टेडियम में खेलना है. मैच से पहले सबसे बड़ी सनसनी ये है कि एमएस धोनी को इस मैच से पहले चेपॉक में नेट प्रैक्टिस करते देखा गया. बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, सीएसके डेथ ओवरों में बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए धोनी की वापसी का अप्रत्याशित फैसला ले सकती है. सबसे बड़ी खबर ये है कि चेपॉक में धोनी का यह आखिरी मैच हो सकता है, जिससे फैंस में काफी उत्साह है. इस मैच में येलो आर्मी पूरी ताकत से मैदान पर उतरेगी.