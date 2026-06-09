मोहम्मद सिराज के साथ ऐसा क्यों हुआ कि BCCI ने कर दिया टी20 सीरीज से बाहर, तेज गेंदबाज को दिया मौका

आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को टीम से बाहर कर दिया गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने मंगलवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की. उनकी जगह तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया है. मोहम्मद सिराज का नाम पहले श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली 16 सदस्यीय भारतीय टीम में शामिल था.

हालांकि, बीसीसीआई की मेडिकल टीम और टीम मैनेजमेंट के साथ चर्चा के बाद उन्हें आराम देने का फैसला लिया गया. बोर्ड के अनुसार यह फैसला उनके वर्कलोड मैनेजमेंट कार्यक्रम के तहत लिया गया है ताकि लंबे अंतरराष्ट्रीय सीजन से पहले वह पूरी तरह फिट रह सकें. बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा कि मोहम्मद सिराज को एहतियातन आराम दिया गया है, जिससे उनके शरीर को पर्याप्त रिकवरी का समय मिल सके. भारत को 26 और 28 जून को आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 मैच खेलने हैं. इसके बाद टीम इंग्लैंड दौरे पर जाएगी, जहां 1 जुलाई से पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी.

लगातार क्रिकेट खेल रहे थे सिराज

मोहम्मद सिराज हाल ही में मुल्लांपुर में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में भारतीय टीम का हिस्सा थे. उस मुकाबले में भारत ने पारी और 300 रन से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. सिराज ने मैच में 13 ओवर गेंदबाजी की और एक विकेट हासिल किया. इसके अलावा उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में गुजरात टाइटंस के लिए सभी 17 मैच खेले थे. पूरे सीजन में उन्होंने टीम के लिए अहम भूमिका निभाई और गुजरात टाइटंस को फाइनल तक पहुंचाने में योगदान दिया. हालांकि फाइनल में टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा.

प्रसिद्ध कृष्णा की हुई वापसी

मोहम्मद सिराज की जगह टीम में शामिल किए गए प्रसिद्ध कृष्णा ने भी आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए 12 मैच खेले और प्रभावित किया. अफगानिस्तान के खिलाफ मुल्लांपुर टेस्ट में भी उन्होंने 14 ओवर में तीन विकेट हासिल किए थे. अब प्रसिद्ध कृष्णा के पास आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करके भारतीय टी20 टीम में अपनी जगह मजबूत करने का सुनहरा मौका होगा. वहीं मोहम्मद सिराज आगामी अफगानिस्तान वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा बने रहेंगे.