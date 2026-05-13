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मोहम्मद शमी का कटेगा पत्ता? जसप्रीत बुमराह को मिलेगी तवज्जो, कड़े कदम उठाने जा रहा BCCI

Mohammed Shami vs Jasprit Bumrah: आईपीएल 2026 के बीच बीसीसीआई अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट टीम चयन की तैयारी में जुटा है. जसप्रीत बुमराह की वापसी पर विचार हो रहा है, जबकि मोहम्मद शमी की जगह पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है. देखना दिलचस्प होगा कि अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में किस किस को मौका मिलता है.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 13, 2026 4:00:58 PM IST

अफगानिस्तान टेस्ट सीरीज को लेकर BCCI बना रहा योजना.
अफगानिस्तान टेस्ट सीरीज को लेकर BCCI बना रहा योजना.


Mohammed Shami vs Jasprit Bumrah: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के आखिरी सेशन के साथ ही भारतीय टीम के आगामी इंटरनेशनल कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गया है. भारत को अपने अगले इंटरनेशनल अभियान की शुरुआत अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच से करनी है. इस मुकाबले के लिए टीम चयन इंडियन प्रीमियर लीग समाप्त होने से पहले किए जाने की संभावना है. हेड सेलेक्टर अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति अगले सात से दस दिनों के भीतर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी.
इस बैठक में तेज गेंदबाजों के कार्यभार प्रबंधन और आगामी टेस्ट कार्यक्रम के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी संयोजन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड जसप्रीत बुमराह को अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में उतारने के पक्ष में दिखाई दे रहा है. बोर्ड किसी भी परिस्थिति में टीम की गुणवत्ता से समझौता नहीं करना चाहता.
 

बुमराह की फिटनेस पर रहेगी नजर

हालांकि बुमराह की उपलब्धता पर आखिरी निर्णय उनकी फिटनेस और कार्यभार को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा. वहीं मोहम्मद शमी को एक बार फिर टीम से बाहर रखा जा सकता है. शमी ने पिछले वर्ष चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से कोई इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला है, जिससे उनकी वापसी पर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है.

युवा तेज गेंदबाजों पर भी चयनकर्ताओं की पैनी नजर

अंशुल कंबोज, गुरनूर बरार और आकिब नबी जैसे युवा तेज गेंदबाज भी चयनकर्ताओं की निगरानी में हैं. इन खिलाड़ियों को इंडियन प्रीमियर लीग के शेष मुकाबलों में अपना कार्यभार बढ़ाने के संकेत दिए गए हैं ताकि वे लंबे प्रारूप के लिए तैयार रह सकें. भारत को अगले नौ महीनों में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र के अंतर्गत नौ टेस्ट मैच खेलने हैं. हालांकि अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाला यह मुकाबला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं होगा, फिर भी चयनकर्ता इसे पूरी गंभीरता से ले रहे हैं.

Tags: Jasprit Bumrahmohammed shami
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