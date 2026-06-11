Home > क्रिकेट > 1 KG मटन, पेट भर बिरयानी… ऐसी है भारतीय तेज गेंदबाज की डाइट, फिलहाल टीम इंडिया से चल रहा बाहर

1 KG मटन, पेट भर बिरयानी… ऐसी है भारतीय तेज गेंदबाज की डाइट, फिलहाल टीम इंडिया से चल रहा बाहर

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अपनी शानदार गेंदबाजी के साथ-साथ खास डाइट के लिए भी चर्चा में हैं. 1 किलो मटन और भरपेट बिरयानी पसंद करने वाले शमी फिलहाल चोट के कारण टीम इंडिया से बाहर हैं.

By: Satyam Sengar | Published: June 11, 2026 2:51:23 PM IST

डाइट में क्या क्या शामिल करते हैं मोहम्मद शमी?
डाइट में क्या क्या शामिल करते हैं मोहम्मद शमी?


भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अपनी घातक गेंदबाजी के साथ-साथ अपनी खास डाइट के लिए भी चर्चा में रहते हैं. मैदान पर बल्लेबाजों को परेशान करने वाले शमी खाने-पीने के भी काफी शौकीन हैं. हाल ही में उनकी डाइट को लेकर चर्चा तेज हुई है, जिसमें बताया गया कि उन्हें मटन और बिरयानी बेहद पसंद है. एक इंटरव्यू के दौरान ही उन्होंने यह बात कही थी.

मोहम्मद शमी ने कई इंटरव्यू में बताया है कि उन्हें नॉन-वेज खाना काफी पसंद है. खासकर मटन उनकी पसंदीदा डिश में शामिल है. शमी ने एक बार मजाकिया अंदाज में कहा था कि वह एक बार में लगभग 1 किलो मटन खा सकते हैं. इसके अलावा उन्हें बिरयानी खाना भी पसंद है. हालांकि, एक पेशेवर खिलाड़ी होने के नाते वह अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखते हैं और डाइट के साथ नियमित ट्रेनिंग भी करते हैंशमी भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं. उन्होंने तीनों प्रारूपों में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया है. खासकर 2023 वनडे विश्व कप में उनकी गेंदबाजी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था. टूर्नामेंट में उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लेकर भारत को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी.

You Might Be Interested In

चोट के कारण टीम से बाहर

मोहम्मद शमी फिलहाल टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. वह पिछले कुछ समय से चोट की समस्या से जूझ रहे हैं और इसी वजह से नियमित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल पाए हैं. भारतीय टीम प्रबंधन उनकी फिटनेस पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रशंसकों को उम्मीद है कि वह जल्द ही पूरी तरह फिट होकर मैदान पर वापसी करेंगे.

वापसी का इंतजार

34 वर्षीय तेज गेंदबाज के पास अभी भी काफी अनुभव और कौशल है. ऐसे में चयनकर्ता और टीम प्रबंधन उनकी वापसी को लेकर सकारात्मक हैं. यदि शमी पूरी तरह फिट हो जाते हैं, तो आने वाले बड़े टूर्नामेंटों में वह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करते हुए नजर आ सकते हैं. भारतीय क्रिकेट प्रशंसक भी बेसब्री से उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं.

Tags: mohammed shami
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गुरुवार को करें ये उपाय, खुश होंगे विष्णु भगवान

June 10, 2026

खून बढ़ाने के लिए कौन से फल खाएं?

June 10, 2026

ज्यादा पनीर खाने के नुकसान

June 10, 2026

कौन हैं सायोनी घोष? ममता की करीबी ने भी छोड़ा...

June 10, 2026

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की 6 खूबसूरत तस्वीरें

June 10, 2026

12 जून को ये फिल्में थिएटर्स में होंगी रिलीज

June 10, 2026
1 KG मटन, पेट भर बिरयानी… ऐसी है भारतीय तेज गेंदबाज की डाइट, फिलहाल टीम इंडिया से चल रहा बाहर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

1 KG मटन, पेट भर बिरयानी… ऐसी है भारतीय तेज गेंदबाज की डाइट, फिलहाल टीम इंडिया से चल रहा बाहर
1 KG मटन, पेट भर बिरयानी… ऐसी है भारतीय तेज गेंदबाज की डाइट, फिलहाल टीम इंडिया से चल रहा बाहर
1 KG मटन, पेट भर बिरयानी… ऐसी है भारतीय तेज गेंदबाज की डाइट, फिलहाल टीम इंडिया से चल रहा बाहर
1 KG मटन, पेट भर बिरयानी… ऐसी है भारतीय तेज गेंदबाज की डाइट, फिलहाल टीम इंडिया से चल रहा बाहर