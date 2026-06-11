1 KG मटन, पेट भर बिरयानी… ऐसी है भारतीय तेज गेंदबाज की डाइट, फिलहाल टीम इंडिया से चल रहा बाहर

भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अपनी घातक गेंदबाजी के साथ-साथ अपनी खास डाइट के लिए भी चर्चा में रहते हैं. मैदान पर बल्लेबाजों को परेशान करने वाले शमी खाने-पीने के भी काफी शौकीन हैं. हाल ही में उनकी डाइट को लेकर चर्चा तेज हुई है, जिसमें बताया गया कि उन्हें मटन और बिरयानी बेहद पसंद है. एक इंटरव्यू के दौरान ही उन्होंने यह बात कही थी.

मोहम्मद शमी ने कई इंटरव्यू में बताया है कि उन्हें नॉन-वेज खाना काफी पसंद है. खासकर मटन उनकी पसंदीदा डिश में शामिल है. शमी ने एक बार मजाकिया अंदाज में कहा था कि वह एक बार में लगभग 1 किलो मटन खा सकते हैं. इसके अलावा उन्हें बिरयानी खाना भी पसंद है. हालांकि, एक पेशेवर खिलाड़ी होने के नाते वह अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखते हैं और डाइट के साथ नियमित ट्रेनिंग भी करते हैं. शमी भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं. उन्होंने तीनों प्रारूपों में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया है. खासकर 2023 वनडे विश्व कप में उनकी गेंदबाजी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था. टूर्नामेंट में उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लेकर भारत को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी.

चोट के कारण टीम से बाहर

मोहम्मद शमी फिलहाल टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. वह पिछले कुछ समय से चोट की समस्या से जूझ रहे हैं और इसी वजह से नियमित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल पाए हैं. भारतीय टीम प्रबंधन उनकी फिटनेस पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रशंसकों को उम्मीद है कि वह जल्द ही पूरी तरह फिट होकर मैदान पर वापसी करेंगे.

वापसी का इंतजार

34 वर्षीय तेज गेंदबाज के पास अभी भी काफी अनुभव और कौशल है. ऐसे में चयनकर्ता और टीम प्रबंधन उनकी वापसी को लेकर सकारात्मक हैं. यदि शमी पूरी तरह फिट हो जाते हैं, तो आने वाले बड़े टूर्नामेंटों में वह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करते हुए नजर आ सकते हैं. भारतीय क्रिकेट प्रशंसक भी बेसब्री से उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं.