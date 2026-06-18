‘मेरी समझ से परे, शुभमन गिल को टी20 टीम से क्यों बाहर रखा है? सेलेक्टर्स पर भड़का दिग्गज

पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टीम चयन को लेकर अपनी राय खुलकर रखी है. उनका मानना है कि शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी को किसी एक फॉर्मेट से बाहर करना समझ से परे है. अजहरुद्दीन के मुताबिक गिल ने पिछले कुछ समय में न सिर्फ बल्लेबाजी में खुद को साबित किया है, बल्कि कप्तान के तौर पर भी अच्छी छाप छोड़ी है. उन्होंने कहा कि जब कोई खिलाड़ी लगातार जिम्मेदारी निभा रहा हो और प्रदर्शन भी कर रहा हो, तो उसे टीम से बाहर रखने के फैसले पर सवाल उठना स्वाभाविक है. अजहरुद्दीन का मानना है कि गिल के पास तीनों फॉर्मेट में सफल होने की क्षमता है.

अजहरुद्दीन ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी साल-दर-साल रन बना रहा है या विकेट ले रहा है, तो उसे राष्ट्रीय टीम में मौका मिलना चाहिए. उन्होंने खास तौर पर आकिब नबी का जिक्र करते हुए कहा कि वह लंबे समय से घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. लाल गेंद के क्रिकेट में उनकी गेंदबाजी प्रभावशाली रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टेस्ट टीम में जगह नहीं मिल पाई. इसी तरह सरफराज खान का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

टेस्ट क्रिकेट की अहमियत कम नहीं हो सकती

अजहरुद्दीन का मानना है कि टेस्ट क्रिकेट आज भी खेल का सबसे बड़ा पैमाना है. उनके अनुसार इसी फॉर्मेट में खिलाड़ी के धैर्य, तकनीक और मानसिक मजबूती की असली परीक्षा होती है. उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा बहु-दिवसीय मुकाबले होने चाहिए ताकि खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले.

श्रेयस अय्यर में सभी गुण

श्रेयस अय्यर को लेकर उन्होंने सकारात्मक राय दी और कहा कि उनमें कप्तान बनने के सभी गुण मौजूद हैं. दूसरी ओर, सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाने के फैसले को उन्होंने गलत नहीं माना. उनका कहना था कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जगह बनाए रखने के लिए लगातार प्रदर्शन जरूरी है. रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य पर बात करते हुए अजहरुद्दीन ने कहा कि संन्यास का फैसला पूरी तरह खिलाड़ी का निजी मामला होता है. कोई भी खिलाड़ी खुद सबसे बेहतर जानता है कि वह कब तक शीर्ष स्तर पर खेल सकता है. उन्होंने दोनों दिग्गजों के योगदान की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा.