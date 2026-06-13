Mohammad Shahzad: 73 का औसत, 100+ की स्ट्राइक रेट, कहां गायब हो गया वो भारी भरकम क्रिकेटर, भारत के खिलाफ ठोका था शतक

मोहम्मद शहजाद ने साल 2009 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था. वह अफगानिस्तान के उन खिलाड़ियों में शामिल रहे, जिन्होंने टीम को एसोसिएट देश से क्रिकेट की बड़ी ताकत बनाने में अहम भूमिका निभाई. शहजाद की बल्लेबाजी का अंदाज बिल्कुल अलग था. वह पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर हमला बोलने के लिए जाने जाते थे. भारतीय फैंस उन्हें खास तौर पर एशिया कप 2018 की उस पारी के लिए याद करते हैं, जब उन्होंने भारत के खिलाफ 116 गेंदों पर 124 रन बनाए थे.
दुबई में खेले गए उस मुकाबले में शहजाद ने 11 चौके और 7 छक्के लगाए थे. उनकी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत अफगानिस्तान ने 252 रन बनाए थे. जवाब में भारत भी 252 रन ही बना सका और मुकाबला टाई रहा. भारत के खिलाफ शहजाद का रिकॉर्ड भी शानदार रहा. उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ वनडे क्रिकेट में करीब 73 की औसत और 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए. यही वजह थी कि भारतीय गेंदबाज भी उन्हें हल्के में नहीं लेते थे.