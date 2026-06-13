Mohammad Shahzad: 73 का औसत, 100+ की स्ट्राइक रेट, कहां गायब हो गया वो भारी भरकम क्रिकेटर, भारत के खिलाफ ठोका था शतक

दुबई में खेले गए उस मुकाबले में शहजाद ने 11 चौके और 7 छक्के लगाए थे. उनकी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत अफगानिस्तान ने 252 रन बनाए थे. जवाब में भारत भी 252 रन ही बना सका और मुकाबला टाई रहा. भारत के खिलाफ शहजाद का रिकॉर्ड भी शानदार रहा. उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ वनडे क्रिकेट में करीब 73 की औसत और 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए. यही वजह थी कि भारतीय गेंदबाज भी उन्हें हल्के में नहीं लेते थे.

फिटनेस बनी सबसे बड़ी दुश्मन

जितनी तेजी से शहजाद का करियर ऊपर गया, उतनी ही तेजी से वह टीम से बाहर भी हो गए. उनकी फिटनेस हमेशा सवालों के घेरे में रही. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कई बार उन्हें वजन कम करने और फिटनेस सुधारने की सलाह दी, लेकिन वह तय मानकों पर खरे नहीं उतर सके. इसके चलते उनका टीम में आना-जाना लगा रहा. 37 वर्षीय मोहम्मद शहजाद अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लगभग दूर हैं. वह आखिरी बार 2021 में अफगानिस्तान के लिए खेलते नजर आए थे. इसके बाद से उन्हें राष्ट्रीय टीम में मौका नहीं मिला.