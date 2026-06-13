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Mohammad Shahzad: 73 का औसत, 100+ की स्ट्राइक रेट, कहां गायब हो गया वो भारी भरकम क्रिकेटर, भारत के खिलाफ ठोका था शतक

अफगानिस्तान के पूर्व स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद एक समय भारत के खिलाफ 73 की औसत और 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाते थे. एशिया कप 2018 में उन्होंने भारत के खिलाफ शानदार शतक भी जड़ा था.

By: Satyam Sengar | Published: June 13, 2026 2:04:57 PM IST

मोहम्मद शहजाद ने भारत के खिलाफ ठोका था शतक.
मोहम्मद शहजाद ने भारत के खिलाफ ठोका था शतक.


जब भी अफगानिस्तान क्रिकेट के पुराने स्टार खिलाड़ियों की बात होती है, तो मोहम्मद शहजाद का नाम सबसे पहले लिया जाता है. बड़े-बड़े शॉट लगाने वाला यह विकेटकीपर बल्लेबाज अपने खेल के साथ-साथ अपने भारी-भरकम शरीर की वजह से भी काफी चर्चा में रहता था. एक समय ऐसा था जब शहजाद अफगानिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते थे.

मोहम्मद शहजाद ने साल 2009 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था. वह अफगानिस्तान के उन खिलाड़ियों में शामिल रहे, जिन्होंने टीम को एसोसिएट देश से क्रिकेट की बड़ी ताकत बनाने में अहम भूमिका निभाई. शहजाद की बल्लेबाजी का अंदाज बिल्कुल अलग था. वह पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर हमला बोलने के लिए जाने जाते थे. भारतीय फैंस उन्हें खास तौर पर एशिया कप 2018 की उस पारी के लिए याद करते हैं, जब उन्होंने भारत के खिलाफ 116 गेंदों पर 124 रन बनाए थे.

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दुबई में खेले गए उस मुकाबले में शहजाद ने 11 चौके और 7 छक्के लगाए थे. उनकी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत अफगानिस्तान ने 252 रन बनाए थे. जवाब में भारत भी 252 रन ही बना सका और मुकाबला टाई रहा. भारत के खिलाफ शहजाद का रिकॉर्ड भी शानदार रहा. उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ वनडे क्रिकेट में करीब 73 की औसत और 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए. यही वजह थी कि भारतीय गेंदबाज भी उन्हें हल्के में नहीं लेते थे.

फिटनेस बनी सबसे बड़ी दुश्मन

जितनी तेजी से शहजाद का करियर ऊपर गया, उतनी ही तेजी से वह टीम से बाहर भी हो गए. उनकी फिटनेस हमेशा सवालों के घेरे में रही. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कई बार उन्हें वजन कम करने और फिटनेस सुधारने की सलाह दी, लेकिन वह तय मानकों पर खरे नहीं उतर सके. इसके चलते उनका टीम में आना-जाना लगा रहा. 37 वर्षीय मोहम्मद शहजाद अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लगभग दूर हैं. वह आखिरी बार 2021 में अफगानिस्तान के लिए खेलते नजर आए थे. इसके बाद से उन्हें राष्ट्रीय टीम में मौका नहीं मिला. 

Tags: mohammad shahzad
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