शादी शुदा होकर गैर औरत से लड़ाया इश्क, पहली को दिया तलाक, दूसरी भी छोड़ गई, भारतीय क्रिकेटर की लव स्टोरी

अजहर ने रचाई दूसरी शादी
1990 के दशक में अजहरुद्दीन का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री संगीता बिजलानी के साथ जुड़ने लगा. दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. इस रिश्ते की खबरें मीडिया में तेजी से फैलने लगीं. इसके बाद अजहरुद्दीन और नौरीन का तलाक हो गया. तलाक के बाद उन्होंने संगीता बिजलानी से शादी कर ली. उस समय क्रिकेट और बॉलीवुड की यह जोड़ी काफी लोकप्रिय थी. दोनों कई कार्यक्रमों और पार्टियों में साथ नजर आते थे. लोग उन्हें ग्लैमरस कपल के रूप में देखते थे और उनकी तस्वीरें अक्सर खबरों में छाई रहती थीं.
दूसरी शादी भी नहीं टिक सकी
कुछ साल तक सब कुछ ठीक चलता दिखाई दिया, लेकिन बाद में उनके रिश्ते में भी समस्याएं आने लगीं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे थे. आखिरकार यह रिश्ता भी टूट गया और दोनों अलग हो गए. कहा जाता है कि संगीता मोहम्मद अजहर के साथ रहने को तैयार नहीं थी. हालांकि, आम इंसानों के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन का जीवन यह दिखाता है कि अगर आप और लगातार चर्चा में रहने का असर निजी रिश्तों पर भी पड़ सकता है. क्रिकेट में उनकी उपलब्धियां आज भी याद की जाती हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी भी लोगों के बीच हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है.
ये भी पढ़ें: तरस आ रही है…ऑनलाइन ट्रोलिंग पर फूटा श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा का गुस्सा, वीडियो बनाकर जमकर निकाली भड़ास