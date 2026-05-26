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शादी शुदा होकर गैर औरत से लड़ाया इश्क, पहली को दिया तलाक, दूसरी भी छोड़ गई, भारतीय क्रिकेटर की लव स्टोरी

Mohammad Azharuddin Love Story: पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की पर्सनल लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही है. वह भारत के ऐसे इकलौते क्रिकेटर हैं जिनका 2 बार तलाक हुआ है. दोनों बार वाइफ ने उन्हें छोड़ दिया.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 26, 2026 3:18:39 PM IST

पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की पर्सनल लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही है.
पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की पर्सनल लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही है.


Mohammad Azharuddin Love Story: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन (Mohammad Azharuddin) अपने शानदार क्रिकेट करियर के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहे. वह भारत के इकलौते ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 2 बार तलाक दिया है. उनके खेल ने तो करोड़ों फैंस का दिल जीता है लेकिन उनकी पर्सनल लाइन में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले. अजहरुद्दीन उन चुनिंदा भारतीय क्रिकेटरों में शामिल हैं जिनकी दो शादियां हुईं और दोनों के साथ तलाक भी हुआ.
मोहम्मद अजहरुद्दीन की पहली शादी नौरीन नाम की एक लड़ी से हुई थी. यह शादी उस समय हुई जब वह अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत कर रहे थे. नौरीन हमेशा लाइमलाइट से दूर रहीं और परिवार की जिम्मेदारियों को संभालती रहीं. दोनों के दो बेटे भी हुए. लंबे समय तक उनका परिवार खुशहाल माना जाता था, लेकिन समय के साथ रिश्ते में दूरियां आने लगीं. क्योंकि अजहरउद्दीन संगीता बिजलानी से प्यार करने लगे थे.

अजहर ने रचाई दूसरी शादी

1990 के दशक में अजहरुद्दीन का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री संगीता बिजलानी के साथ जुड़ने लगा. दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. इस रिश्ते की खबरें मीडिया में तेजी से फैलने लगीं. इसके बाद अजहरुद्दीन और नौरीन का तलाक हो गया. तलाक के बाद उन्होंने संगीता बिजलानी से शादी कर ली. उस समय क्रिकेट और बॉलीवुड की यह जोड़ी काफी लोकप्रिय थी. दोनों कई कार्यक्रमों और पार्टियों में साथ नजर आते थे. लोग उन्हें ग्लैमरस कपल के रूप में देखते थे और उनकी तस्वीरें अक्सर खबरों में छाई रहती थीं.

दूसरी शादी भी नहीं टिक सकी

कुछ साल तक सब कुछ ठीक चलता दिखाई दिया, लेकिन बाद में उनके रिश्ते में भी समस्याएं आने लगीं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे थे. आखिरकार यह रिश्ता भी टूट गया और दोनों अलग हो गए. कहा जाता है कि संगीता मोहम्मद अजहर के साथ रहने को तैयार नहीं थी. हालांकि, आम इंसानों के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन का जीवन यह दिखाता है कि अगर आप और लगातार चर्चा में रहने का असर निजी रिश्तों पर भी पड़ सकता है. क्रिकेट में उनकी उपलब्धियां आज भी याद की जाती हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी भी लोगों के बीच हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है.

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Tags: mohammad azharuddin
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