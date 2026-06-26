पाकिस्तान में जन्मा, पाकिस्तान के लिए खेला, अब ले ली UK की नागरिकता, टी20 लीग में खेलने को तैयार…

पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर को ब्रिटेन की नागरिकता मिल गई है. इसके साथ ही वह अब इंग्लैंड की काउंटी टीम नॉटिंघमशायर के लिए घरेलू खिलाड़ी (डोमेस्टिक प्लेयर) के रूप में खेलेंगे. 34 वर्षीय आमिर को अब विदेशी खिलाड़ी नहीं माना जाएगा, जिससे नॉटिंघमशायर को अपनी टीम चुनने में ज्यादा आजादी मिलेगी. टीम को उम्मीद है कि आमिर जल्द ही केंट के खिलाफ टी20 ब्लास्ट मुकाबले में मैदान पर उतरेंगे. इस समय नॉटिंघमशायर की टीम नॉर्थ ग्रुप में मजबूत स्थिति में है और नॉकआउट में जगह बनाने की दौड़ में शामिल है.

मोहम्मद आमिर को ब्रिटिश पासपोर्ट उनकी पत्नी के जरिए मिला, जो ब्रिटेन की नागरिक हैं. अब वह घरेलू खिलाड़ी होने के कारण टीम में विदेशी खिलाड़ियों की सीमा का हिस्सा नहीं होंगे. इसका फायदा यह होगा कि नॉटिंघमशायर एक साथ जॉर्ज लिंडे, मोहम्मद अली और आमिर को अपनी प्लेइंग इलेवन में उतार सकेगी. इतना ही नहीं, आमिर की नई स्थिति के बाद द हंड्रेड की फ्रेंचाइजी ट्रेंट रॉकेट्स भी उन पर नजर बनाए हुए है.

टी20 क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड

मोहम्मद आमिर ने भले ही 2024 टी20 विश्व कप के बाद पाकिस्तान के लिए कोई मैच नहीं खेला हो, लेकिन फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनकी मांग अब भी बनी हुई है. उन्होंने अब तक 364 टी20 मुकाबलों में 425 विकेट अपने नाम किए हैं. इसके अलावा वह एसेक्स, ग्लॉस्टरशायर और डर्बीशायर जैसी काउंटी टीमों के लिए भी खेल चुके हैं. साल 2019 में उन्होंने एसेक्स को टी20 ब्लास्ट का खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. बाद में वह ओवल इनविंसिबल्स के साथ द हंड्रेड का खिताब भी जीत चुके हैं.

नई टीम के साथ नई शुरुआत

नॉटिंघमशायर से जुड़ने के बाद मोहम्मद आमिर ने कहा कि वह इस क्लब का हिस्सा बनकर बेहद खुश हैं. उन्होंने बताया कि ट्रेंट ब्रिज मैदान से उनकी कई यादें जुड़ी हैं और वह यहां के दर्शकों का मनोरंजन करते हुए टीम को जीत दिलाना चाहते हैं. वहीं टीम के मुख्य कोच पीटर मूर्स ने कहा कि आमिर नई गेंद और डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं. उनका अनुभव और दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने की आदत नॉटिंघमशायर के लिए इस सीजन में काफी फायदेमंद साबित हो सकती है.