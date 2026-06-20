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वर्ल्ड कप के बीच मिताली राज ने जताई चिंता, बोलीं- अगर भारत को विश्व कप जीतना है तो…

महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत की शुरुआत पर मिताली राज ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि टीम की बल्लेबाजी अच्छी है, लेकिन गेंदबाजी में सुधार जरूरी है. मिताली ने स्मृति मंधाना की तारीफ की और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लॉरा वोल्वार्ड्ट के विकेट को सबसे अहम बताया.

By: Satyam Sengar | Published: June 20, 2026 2:18:09 PM IST

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को लेकर मिताली राज ने जताई चिंता.
भारतीय महिला क्रिकेट टीम को लेकर मिताली राज ने जताई चिंता.


भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Indian Women’s Team) की पूर्व कप्तान मिताली राज का मानना है कि हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) में अच्छी शुरुआत की है, लेकिन अगर ट्रॉफी जीतनी है तो कुछ कमियों को जल्द दूर करना होगा. मिताली ने कहा कि भारत की बल्लेबाजी तो ठीक चल रही है, लेकिन गेंदबाजी में अभी काफी सुधार की जरूरत है.

मिताली के मुताबिक, भारतीय गेंदबाज शुरुआती छह ओवरों में विकेट लेने में सफल नहीं हो रहे हैं. जब नई गेंद से विकेट नहीं मिलते तो विपक्षी टीम आसानी से बड़ी साझेदारी बना लेती है. उन्होंने कहा कि काश्वी गौतम और अमनजोत कौर टीम में नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा गेंदबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है. उनका मानना है कि टीम को ऐसे गेंदबाजों की जरूरत है जो मुश्किल समय में विकेट निकाल सकें.

स्मृति मंधाना पर जताया भरोसा

मिताली राज ने स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा कि स्मृति अनुभव के दम पर दबाव वाले मौकों पर भी शानदार बल्लेबाजी कर रही हैं. जब टीम मुश्किल में होती है तो वह जिम्मेदारी लेकर खेलती हैं. हालांकि मिताली ने यह भी कहा कि टीम को यह साफ करना होगा कि विकेट लेने की जिम्मेदारी किन गेंदबाजों पर है.

दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होगी बड़ी चुनौती

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच को लेकर मिताली ने कहा कि कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट का विकेट सबसे अहम होगा. अगर उन्हें जल्दी आउट कर दिया जाए तो दक्षिण अफ्रीका की टीम दबाव में आ सकती है. वहीं सेमीफाइनल की रेस में उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया को मजबूत दावेदार बताया. इंग्लैंड और वेस्टइंडीज को भी आगे बढ़ने का अच्छा मौका माना. मिताली ने यास्तिका भाटिया को लगातार विकेटकीपर के तौर पर खिलाने की बात कही. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज शबनिम इस्माइल और मारीजान कैप भारत के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती हैं. उनके मुताबिक, दोनों टीमों के बीच मुकाबला काफी रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला रहने वाला है.

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Tags: Mithali Raj
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