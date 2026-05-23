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LSG vs PBKS: पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच से पहले लखनऊ को झटका, स्टार बल्लेबाज नहीं खेलेगा, सीजन में शतक भी ठोक चुका

Mitchell Marsh Unavailable: आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच होने वाले महत्वपूर्ण मुकाबले में मिचेल मार्श नहीं खेलेंगे. इस मैच में साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के भविष्य का भी फैसला हो जाएगा.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 23, 2026 3:52:02 PM IST

पंजाब के खिलाफ मैच से पहले पंत को झटका.
पंजाब के खिलाफ मैच से पहले पंत को झटका.


Mitchell Marsh Unavailable: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को आईपीएल 2026 के एक अहम मुकाबले से पहले बड़ा झटका लगा है. ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिचेल मार्श आज पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ होने वाले घरेलू मैच में टीम का हिस्सा नहीं होंगे. यह मुकाबला LSG के लिए भले ही केवल औपचारिकता हो, लेकिन पंजाब किंग्स के लिए यह मैच प्लेऑफ की उम्मीदों को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है. क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, मिचेल मार्श इस मैच में उपलब्ध नहीं हैं, हालांकि उनकी अनुपस्थिति का आधिकारिक कारण अभी सामने नहीं आया है.
 
माना जा रहा है कि वे जल्द ही ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय टीम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो 30 मई से शुरू होगी. मार्श इस सीजन में LSG के सबसे सफल बल्लेबाज रहे हैं. उन्होंने 13 पारियों में 563 रन बनाए हैं, जिसमें दो शानदार शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं. उनका प्रदर्शन इस निराशाजनक सीजन में LSG के लिए सबसे बड़ी सकारात्मक बात रहा है. दूसरी ओर, कप्तान ऋषभ पंत ने 12 पारियों में केवल 286 रन बनाए हैं, जो मार्श के लगभग आधे हैं.
 
LSG का निराशाजनक सीजन 
लखनऊ सुपर जायंट्स का यह सीजन बेहद खराब रहा है. टीम ने 13 में से सिर्फ 4 मुकाबले जीते हैं और 9 में हार का सामना करना पड़ा है. इसी कारण वे अंक तालिका में सबसे नीचे स्थान पर हैं और पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुके हैं. LSG अब केवल अपने अभियान का सकारात्मक अंत करने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी, जबकि पंजाब किंग्स के लिए यह मैच “करो या मरो” जैसा है. यदि PBKS यह मुकाबला हार जाती है तो उनके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें लगभग समाप्त हो जाएंगी.
 
राजस्थान जीतेगी तो क्वालीफाई कर जाएगी
हालांकि, केवल जीत भी पंजाब किंग्स के लिए पर्याप्त नहीं होगी. उन्हें अन्य टीमों के परिणामों पर भी निर्भर रहना होगा. राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स की स्थिति भी इस दौड़ में अहम भूमिका निभाएगी. यदि राजस्थान रॉयल्स जीत जाती है तो वह सीधे क्वालीफाई कर जाएगी, जबकि हार की स्थिति में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के परिणाम नेट रन रेट के आधार पर अंतिम फैसला करेंगे. यह मुकाबला न केवल LSG और PBKS के लिए बल्कि पूरे प्लेऑफ समीकरण के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

Tags: IPL 2026
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