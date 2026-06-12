गेंद लगते ही लड़खड़ाया कप्तान, बीच मैदान में की उल्टी, अस्पताल में हुआ भर्ती, डॉक्टर्स की निगरानी में…

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान मेहदी हसन मिराज को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के दौरान चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. हालांकि टीम मैनेजमेंट ने बताया है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन एहतियात के तौर पर उन्हें 24 घंटे निगरानी में रखा गया है. ढाका में खेले गए इस मुकाबले में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार वनडे सीरीज अपने नाम की. मैच के दौरान बांग्लादेश की पारी के 34वें ओवर में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज राइली मेरेडिथ की एक तेज बाउंसर गेंद मेहदी हसन मिराज के हेलमेट के साइड हिस्से पर लगी.

गेंद लगते ही वह दर्द से कराहते हुए घुटनों पर बैठ गए. मैदान पर तुरंत टीम के फिजियो बायजेदुल इस्लाम खान पहुंचे और उनका कंकशन टेस्ट किया गया. टीवी फुटेज में दिखाई दिया कि उपचार के दौरान मिराज को उल्टी हुई. स्थिति को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के टीम डॉक्टर भी मेडिकल स्टाफ के साथ मैदान पर पहुंचे और स्ट्रेचर भी बुलाया गया. इसके बाद उन्हें मैदान से बाहर लेकर जाया गया.

जीत दिलाकर अस्पताल पहुंचे मिराज

कुछ मिनटों तक जांच के बाद मेहदी हसन मिराज ने दोबारा बल्लेबाजी जारी रखने का फैसला किया. उन्होंने शानदार साहस दिखाते हुए अंत तक बल्लेबाजी की और विजयी छक्का लगाकर बांग्लादेश को 192 रन के डीएलएस लक्ष्य तक पहुंचाया. इस जीत के साथ बांग्लादेश ने इतिहास रचते हुए पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीत ली. मैच के बाद फिजियो बायजेदुल इस्लाम खान ने बताया कि मिराज को कंकशन हुआ था, इसलिए उन्हें आगे की जांच और सामान्य निगरानी के लिए अस्पताल भेजा गया है.

नजमुल हुसैन शांतो ने दिया अपडेट

कप्तान की अनुपस्थिति में पूर्व कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने पुरस्कार समारोह में टीम का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने कहा कि मिराज की स्थिति फिलहाल ठीक लग रही है, लेकिन डॉक्टर पूरी रात उनकी निगरानी करेंगे. शांतो ने इस ऐतिहासिक सीरीज जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि पूरी टीम ने पिछले कुछ महीनों में कड़ी मेहनत की है. उन्होंने खिलाड़ियों के साहस और सामूहिक प्रदर्शन की तारीफ की तथा 14 जून को होने वाले अंतिम वनडे में भी इसी लय को बनाए रखने की अपील की.