Home > क्रिकेट > गेंद लगते ही लड़खड़ाया कप्तान, बीच मैदान में की उल्टी, अस्पताल में हुआ भर्ती, डॉक्टर्स की निगरानी में…

गेंद लगते ही लड़खड़ाया कप्तान, बीच मैदान में की उल्टी, अस्पताल में हुआ भर्ती, डॉक्टर्स की निगरानी में…

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक वनडे सीरीज जीत के दौरान बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज चोटिल हो गए. राइली मेरेडिथ की तेज बाउंसर उनके हेलमेट पर लगी, जिसके बाद उन्हें कंकशन के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि वह खतरे से बाहर हैं.

By: Satyam Sengar | Published: June 12, 2026 5:03:51 PM IST

मेहदी हसन मिराज बीच मैदान में चोटिल.
मेहदी हसन मिराज बीच मैदान में चोटिल.


बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान मेहदी हसन मिराज को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के दौरान चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. हालांकि टीम मैनेजमेंट ने बताया है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन एहतियात के तौर पर उन्हें 24 घंटे निगरानी में रखा गया है. ढाका में खेले गए इस मुकाबले में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार वनडे सीरीज अपने नाम की. मैच के दौरान बांग्लादेश की पारी के 34वें ओवर में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज राइली मेरेडिथ की एक तेज बाउंसर गेंद मेहदी हसन मिराज के हेलमेट के साइड हिस्से पर लगी.

गेंद लगते ही वह दर्द से कराहते हुए घुटनों पर बैठ गए. मैदान पर तुरंत टीम के फिजियो बायजेदुल इस्लाम खान पहुंचे और उनका कंकशन टेस्ट किया गया. टीवी फुटेज में दिखाई दिया कि उपचार के दौरान मिराज को उल्टी हुई. स्थिति को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के टीम डॉक्टर भी मेडिकल स्टाफ के साथ मैदान पर पहुंचे और स्ट्रेचर भी बुलाया गया. इसके बाद उन्हें मैदान से बाहर लेकर जाया गया.

जीत दिलाकर अस्पताल पहुंचे मिराज

कुछ मिनटों तक जांच के बाद मेहदी हसन मिराज ने दोबारा बल्लेबाजी जारी रखने का फैसला किया. उन्होंने शानदार साहस दिखाते हुए अंत तक बल्लेबाजी की और विजयी छक्का लगाकर बांग्लादेश को 192 रन के डीएलएस लक्ष्य तक पहुंचाया. इस जीत के साथ बांग्लादेश ने इतिहास रचते हुए पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीत ली. मैच के बाद फिजियो बायजेदुल इस्लाम खान ने बताया कि मिराज को कंकशन हुआ था, इसलिए उन्हें आगे की जांच और सामान्य निगरानी के लिए अस्पताल भेजा गया है.

नजमुल हुसैन शांतो ने दिया अपडेट

कप्तान की अनुपस्थिति में पूर्व कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने पुरस्कार समारोह में टीम का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने कहा कि मिराज की स्थिति फिलहाल ठीक लग रही है, लेकिन डॉक्टर पूरी रात उनकी निगरानी करेंगे. शांतो ने इस ऐतिहासिक सीरीज जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि पूरी टीम ने पिछले कुछ महीनों में कड़ी मेहनत की है. उन्होंने खिलाड़ियों के साहस और सामूहिक प्रदर्शन की तारीफ की तथा 14 जून को होने वाले अंतिम वनडे में भी इसी लय को बनाए रखने की अपील की.

You Might Be Interested In
Tags: Najmul Hossain Shanto
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्लासिक गुजराती लुक में कंगना ने ढ़ाया कहर!

June 12, 2026

शनिवार को भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो...

June 12, 2026

कौन हैं सपना चौधरी के पति?

June 11, 2026

सत्तू खाने से मिलते हैं कई बेहतरीन फायदे

June 11, 2026

कौन से फल खाने से कम होगी बालों की समस्या

June 11, 2026

सायोनी घोष ने राजनीति में कब रखा कदम?

June 11, 2026
गेंद लगते ही लड़खड़ाया कप्तान, बीच मैदान में की उल्टी, अस्पताल में हुआ भर्ती, डॉक्टर्स की निगरानी में…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गेंद लगते ही लड़खड़ाया कप्तान, बीच मैदान में की उल्टी, अस्पताल में हुआ भर्ती, डॉक्टर्स की निगरानी में…
गेंद लगते ही लड़खड़ाया कप्तान, बीच मैदान में की उल्टी, अस्पताल में हुआ भर्ती, डॉक्टर्स की निगरानी में…
गेंद लगते ही लड़खड़ाया कप्तान, बीच मैदान में की उल्टी, अस्पताल में हुआ भर्ती, डॉक्टर्स की निगरानी में…
गेंद लगते ही लड़खड़ाया कप्तान, बीच मैदान में की उल्टी, अस्पताल में हुआ भर्ती, डॉक्टर्स की निगरानी में…