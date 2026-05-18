CSK vs SRH Match Highlights: दोनों टीमों में हुई कांटे की टक्कर, सनराइज़र्स हैदराबाद ने लहराया जीत का परचम

CSK vs SRH match Highlights: चेपॉक स्टेडियम में आज दर्शकों में अंतिम समय तक रोमांच बना रहा. चेन्नई में खेले जा रहे इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को चेन्नई सुपर किंग्स पर शानदार जीत मिली.

एक समय तो ऐसा लगा कि सनराइज़र्स हैदराबाद के लिए ये मैच जीतना मुश्किल है, लेकिन अंत में SRH के स्टार खिलाड़ी ईशान किशन ने अर्धशतक जड़ते हुए आईपीएल 2026 के इस अहम मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एसआरएच की टीम को मजबूती से संभाला.

SRH को मिली शानदार जीत

18 ओवरों में एसआरएच का स्कोर 168/4 रहा, जिसमें किशन और सलिल अरोरा क्रीज पर थे. हेनरिक क्लासेन ने शानदार 47 रन बनाए, लेकिन संजू सैमसन ने एमएस धोनी की तरह उन्हें भी स्टंप आउट कर दिया. इससे पहले, CSK ने 20 ओवरों में 180/7 रन बनाए थे, जिसमें देवाल्ड ब्रेविस ने 44 रन बनाकर सर्वोच्च स्कोर किया. इसके अलावा कप्तान पैट कमिंस ने भी गेंदबाजी में तीन विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया.

सीएसके को प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए जीत की जरूरत है, जबकि SRH जीत के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर सकती है. वहीं CSK के दिग्गज खिलाड़ी एमएस धोनी मैच से पहले एक और चोट के कारण नहीं खेल रहे हैं, जिससे दर्शकों में थोड़ी मायूसी भी छाई थी.