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‘यशस्वी जायसवाल से ओपनिंग मत कराओ, बाद में पछताओगे’, पूर्व क्रिकेटर की मैनेजमेंट को चेतावनी

अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में शुभमन गिल को तीसरे नंबर पर भेजने के फैसले पर मनोज तिवारी ने सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि इससे टीम में आगे चलकर भ्रम की स्थिति बन सकती है.

By: Satyam Sengar | Published: June 17, 2026 4:40:27 PM IST

'यशस्वी जायसवाल से ओपनिंग मत कराओ: पूर्व क्रिकेटर.
'यशस्वी जायसवाल से ओपनिंग मत कराओ: पूर्व क्रिकेटर.


भारत के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने टीम इंडिया के एक फैसले पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा से ओपनिंग कराना और शुभमन गिल को तीसरे नंबर पर भेजना आगे चलकर टीम के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. तिवारी का मानना है कि इस फैसले से टीम मैनेजमेंट की सोच पूरी तरह साफ नजर नहीं आती. अफगानिस्तान के खिलाफ धर्मशाला में पहला वनडे जीतने के बाद भारतीय टीम ने दूसरे मैच में तीन बदलाव किए. चोट की वजह से नितीश कुमार रेड्डी टीम से बाहर हो गए.
 
ऐसे में मध्यक्रम को संभालने की जिम्मेदारी केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर पर आ गई. टीम ने इस मैच में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग के लिए भेजा. इससे टीम को बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाजों का अच्छा संयोजन मिला. वहीं कप्तान शुभमन गिल तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे. वनडे क्रिकेट में ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि गिल इस नंबर पर खेले हों.
 

गिल को नीचे भेजने पर तिवारी ने उठाए सवाल

क्रिकबज पर बातचीत के दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि अगर शुभमन गिल तीसरे नंबर पर लगातार रन बनाने लगेंगे तो उनके मन में भी सवाल आएगा कि उन्हें ओपनिंग करनी चाहिए या फिर इसी नंबर पर खेलना चाहिए. तिवारी ने कहा कि इस फैसले से भविष्य में टीम के सामने चयन को लेकर नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि टीम मैनेजमेंट आखिर क्या करना चाहता है. उनके मुताबिक टीम की रणनीति में साफ़ सोच की कमी दिखाई दे रही है. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि यशस्वी जायसवाल को मौका मिलना अच्छी बात है क्योंकि वह हर फॉर्मेट में खेलने के हकदार हैं.
 

शतक लगाकर गिल ने दिया जवाब

मनोज तिवारी ने यह भी कहा था कि अगर रोहित शर्मा इस मैच में नहीं चलते हैं तो बाहर से उन पर दबाव बढ़ सकता है. लेकिन मैच में सबसे ज्यादा चर्चा शुभमन गिल की रही. उन्होंने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक जड़ दिया. गिल का यह वनडे करियर का नौवां शतक था. उनकी इस पारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह किसी भी बल्लेबाजी क्रम पर टीम के लिए बड़ी पारी खेलने की क्षमता रखते हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले मैचों में टीम इंडिया किस संयोजन के साथ मैदान पर उतरती है.

Tags: yashasvi jaiswal
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