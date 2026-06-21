‘अभी सीखना बाकी है, जितना ज्यादा कप्तान करेंगे…’ शुभमन गिल को पूर्व क्रिकेटर की सलाह

भारत के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी का मानना है कि शुभमन गिल जितनी अधिक कप्तानी करेंगे, उतने ही बेहतर लीडर बनते जाएंगे. तिवारी ने कहा कि गिल अभी “जन्मजात कप्तान” नहीं हैं, लेकिन उनमें सीखने की क्षमता है और अनुभव के साथ उनका नेतृत्व और मजबूत होगा. भारतीय टीम मैनेजमेंट ने साल 2025 में शुभमन गिल को वनडे टीम की कप्तानी सौंपी थी. यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना गया था क्योंकि उन्हें रोहित शर्मा जैसे सफल कप्तान की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली थी.

शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी की शुरुआत शानदार अंदाज में की. अफगानिस्तान के खिलाफ हाल ही में खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज में उन्होंने भारत को 3-0 से जीत दिलाई. इतना ही नहीं, वह पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे. उनके प्रदर्शन ने यह साबित किया कि वह बल्लेबाजी के साथ-साथ नेतृत्व की भूमिका भी अच्छी तरह निभा सकते हैं.

वरिष्ठ खिलाड़ियों की सलाह होगी फायदेमंद

क्रिकबज से बातचीत के दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को टीम में बने रहना चाहिए ताकि वे शुभमन गिल का मार्गदर्शन कर सकें. तिवारी का मानना है कि इन खिलाड़ियों ने कप्तानी के दौरान जो गलतियां की हैं, वे गिल को उनसे बचने की सलाह दे सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जब टीम में कई अनुभवी खिलाड़ी मौजूद होते हैं, तो कप्तान पर दबाव अपेक्षाकृत कम हो जाता है और वह बेहतर फैसले ले पाता है.

भारत ने अफगानिस्तान का किया सूपड़ा साफ

दूसरी ओर, भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे मैच में नौ विकेट से शानदार जीत दर्ज की. 219 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने मुकाबला 29 ओवर के भीतर ही खत्म कर दिया. यशस्वी जायसवाल ने नाबाद 110 रन की बेहतरीन पारी खेली, जबकि रोहित शर्मा 79 रन बनाकर नाबाद लौटे. दोनों बल्लेबाजों ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया. अफगानिस्तान के कप्तान हश्मतुल्लाह शाहिदी ने 102 रन की जुझारू पारी खेली, लेकिन उनकी यह शतकीय पारी टीम को हार से नहीं बचा सकी. भारत ने 224/1 का स्कोर बनाकर मैच और सीरीज दोनों अपने नाम कर लिए. यशस्वी जायसवाल का यह वनडे करियर का दूसरा शतक भी था.