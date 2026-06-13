टीम इंडिया के बाद काउंटी में छाए मानव सुतार, एक ही मुकाबले में कई विकेट झटके, 469 पर सिमटी पूरी टीम

भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए ऑलराउंडर मानव सुथार ने इंग्लैंड में काउंटी चैम्पियनशिप डेब्यू को यादगार बना दिया. वार्विकशायर की ओर से खेलते हुए उन्होंने यॉर्कशायर के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की और तीन महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए. उनकी बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत यॉर्कशायर की टीम 469 रन पर सिमट गई. मानव सुथार हाल ही में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में अपने प्रदर्शन से चर्चा में आए थे.

उस मुकाबले में उन्होंने कुल सात विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता था. अब उन्होंने उसी शानदार फॉर्म को काउंटी क्रिकेट में भी जारी रखा है. बाएं हाथ के स्पिनर सुथार ने 21 ओवर में 85 रन देकर तीन विकेट लिए. उनका पहला शिकार सैम व्हाइटमैन बने, जिन्हें उन्होंने 55 रन के स्कोर पर आउट किया. इसके बाद उन्होंने यॉर्कशायर के सलामी बल्लेबाज विलियम लक्सटन को एलबीडब्ल्यू आउट कर बड़ी सफलता हासिल की. लक्सटन ने 261 गेंदों पर 167 रन की शानदार पारी खेली थी. अगले दिन सुथार ने जॉर्ज हिल को भी पवेलियन भेज दिया. यॉर्कशायर ने दूसरे दिन की शुरुआत 386/6 के स्कोर से की थी, लेकिन टीम जल्द ही 469 रन पर ऑलआउट हो गई. सुथार ने इस पतन में अहम भूमिका निभाई.

भारत के लिए डेब्यू में भी मचाया था धमाल

मानव सुथार ने कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था. उन्होंने पहली पारी में 6 विकेट लेकर सभी को प्रभावित किया था. दूसरी पारी में भी उन्होंने एक विकेट हासिल किया और भारत ने पारी और 300 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी.

घरेलू क्रिकेट से टीम इंडिया तक का सफर

राजस्थान के लिए घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने के बाद सुथार को भारतीय टीम में मौका मिला. उनके नाम प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 136 विकेट हैं और उनका गेंदबाजी औसत 24.89 का है. यॉर्कशायर के लिए एडम लाइथ, विलियम लक्सटन, मैथ्यू रिविस और कप्तान जॉनी बेयरस्टो ने उपयोगी पारियां खेलीं. हालांकि, वार्विकशायर के गेंदबाज ईथन बैम्बर, एड बर्नार्ड और मानव सुथार ने तीन-तीन विकेट लेकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया.