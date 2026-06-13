टीम इंडिया के बाद काउंटी में छाए मानव सुतार, एक ही मुकाबले में कई विकेट झटके, 469 पर सिमटी पूरी टीम

उस मुकाबले में उन्होंने कुल सात विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता था. अब उन्होंने उसी शानदार फॉर्म को काउंटी क्रिकेट में भी जारी रखा है. बाएं हाथ के स्पिनर सुथार ने 21 ओवर में 85 रन देकर तीन विकेट लिए. उनका पहला शिकार सैम व्हाइटमैन बने, जिन्हें उन्होंने 55 रन के स्कोर पर आउट किया. इसके बाद उन्होंने यॉर्कशायर के सलामी बल्लेबाज विलियम लक्सटन को एलबीडब्ल्यू आउट कर बड़ी सफलता हासिल की. लक्सटन ने 261 गेंदों पर 167 रन की शानदार पारी खेली थी. अगले दिन सुथार ने जॉर्ज हिल को भी पवेलियन भेज दिया. यॉर्कशायर ने दूसरे दिन की शुरुआत 386/6 के स्कोर से की थी, लेकिन टीम जल्द ही 469 रन पर ऑलआउट हो गई. सुथार ने इस पतन में अहम भूमिका निभाई.
भारत के लिए डेब्यू में भी मचाया था धमाल
मानव सुथार ने कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था. उन्होंने पहली पारी में 6 विकेट लेकर सभी को प्रभावित किया था. दूसरी पारी में भी उन्होंने एक विकेट हासिल किया और भारत ने पारी और 300 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी.