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LSG vs CSK weather Forecast: एकाना स्टेडियम में छाये बादल! बारिश और आंधी की संभावना, जानें latest update

LSG vs CSK weather Forecast: लखनऊ मौसम अपडेट: आज के आईपीएल 2026 मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले मैच के लिए लखनऊ के मौसम का नवीनतम पूर्वानुमान और पिच की स्थिति जानें. वर्तमान तापमान, वायु गुणवत्ता सूचकांक और एकाना स्टेडियम के पिछले रिकॉर्ड यहां देखें.

By: Shivangi Shukla | Published: May 15, 2026 5:21:13 PM IST

एकाना स्टेडियम में छाये बादल
एकाना स्टेडियम में छाये बादल


LSG vs CSK weather Forecast: आज रात इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 59वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे लखनऊ के विशाल एकाना स्टेडियम में शुरू होगा और मैच की वजह से पूरे शहर में ज़बरदस्त उत्साह का माहौल है. 

उत्तर प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और हर कोई इससे परेशान है. स्थानीय प्रशंसकों से लेकर फैंटेसी क्रिकेट के दीवाने तक, सभी मौसम पर पैनी नज़र रखे हुए हैं. भीषण गर्मी और मुश्किल पिच की स्थिति को देखते हुए, दोनों टीमों को जीत हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा. आइये जानते हैं आज मैच के दौरान एकाना स्टेडियम का मौसम कैसा रहने वाला है! 

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LSG बनाम CSK: लखनऊ में वर्तमान मौसम की स्थिति

लखनऊ में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है. आज दोपहर तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन चिलचिलाती धूप की वजह से यह तापमान 43 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो रहा है. इसके अलावा आर्द्रता लगभग 39% है, इसलिए हवा बिल्कुल शुष्क तो नहीं है, लेकिन चिपचिपी भी नहीं है. हवा की गुणवत्ता खराब नहीं है, बस मध्यम श्रेणी में है. उत्तर-पश्चिम से लगभग 11 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की हवा चल रही है, लेकिन गर्मी पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ रहा है. बाहर निकले लोगों को, खासकर जो लोग आज रात के बड़े मैच के लिए तैयार हो रहे हैं, हवा से कोई खास राहत नहीं मिल रही है.

आज के IPL 2026 मैच के लिए मौसम का पूर्वानुमान

जैसे-जैसे मैच नजदीक आ रहा है, भारतीय मौसम विभाग ने आज रात के लिए कुछ अपडेट जारी किए हैं. शाम 7:30 बजे जब मैच शुरू होगा, तब तक तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है. बारिश की कोई संभावना नहीं है; इसलिए दर्शक बिना किसी मौसम संबंधी रुकावट के पूरा मैच देख सकेंगे. 

हालांकि, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है: स्थानीय पूर्वानुमानों के अनुसार, धूल भरी आंधी चल सकती है, जो कभी-कभी तेज रफ्तार से आती है और खेल को थोड़ी देर के लिए रोक सकती है. 

पिच रिपोर्ट और मैदान की स्थिति 

एकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए आमतौर पर मुश्किल साबित होती है. काली मिट्टी की सतह धीमी और कभी-कभी अप्रत्याशित होती है, जिससे स्पिनरों और मध्यम गति के गेंदबाजों को काफी फायदा मिलता है. इस टूर्नामेंट में अब तक टीमों ने पहली पारी में औसतन 161 रन बनाए हैं, जोकि बहुत ज्यादा स्कोर नहीं है. शुरुआत में, असमान उछाल से तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन स्पिनरों के आने के बाद, वे बीच के ओवरों में पूरी तरह से हावी हो जाते हैं. हालांकि, पिछले मैच में स्थिति बदलती नजर आई; उस मैच में 228 रन बने.

Tags: CSKIPL 2026LSG
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