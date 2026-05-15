LSG vs CSK IPL 2026 Playing XI: क्या होगा CSK का भविष्य? प्लेऑफ में मिलेगी जगह या दौड़ से बाहर होगी टीम!

LSG vs CSK IPL 2026 Playing XI: आईपीएल 2026 का 59वां मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होना है. मैच देखने के लिए दर्शक एकाना स्टेडियम में जुटने लगे हैं.

प्लेऑफ़ की दौड़ से बाहर हो चुकी लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस के नक्शेकदम पर चलते हुए एक और ऐसी टीम बनना चाहेगी जो खुद तो दौड़ से बाहर है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रुकावट का काम कर सकती है. बता दें कि चेन्नई के पास अब पंजाब किंग्स को पीछे छोड़कर प्लेऑफ़ में जगह बनाने का मौका है, क्योंकि गुरुवार को PBKS को MI के हाथों हार का सामना करना पड़ा था.

दोनों टीमों के बारे में

टीम की बात करें तो, लखनऊ की टीम में मोहसिन खान नहीं होंगे और आवेश खान की जगह मयंक यादव को मौका दिया जा सकता है. इसके अलावा, शायद ही कोई बदलाव होगा. वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को एक बार फिर अपनी शुरुआती प्लेइंग इलेवन में बदलाव करना होगा क्योंकि एक और खिलाड़ी चोटिल हो गया है. जेमी ओवरटन टूर्नामेंट के बाकी बचे मैचों से बाहर होने वाले नवीनतम खिलाड़ी हैं, इसलिए स्पेंसर जॉनसन को टीम में जगह मिल सकती है.

एलएसजी बनाम सीएसके अनुमानित प्लेइंग XI

चेन्नई सुपर किंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, अकील होसेन, प्रशांत वीर, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, स्पेंसर जॉनसन

लखनऊ सुपर जायंट्स: जोश इंग्लिस, मिशेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), एडेन मार्कराम, अक्षत रघुवंशी, शाहबाज अहमद, हिम्मत सिंह, मोहम्मद शमी, मयंक यादव, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव