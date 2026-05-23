IPL या घरेलू क्रिकेट? कहां सबसे ज्यादा होता है मेंटल प्रेशर, ऋषभ पंत के साथी ने शेयर किया अनुभव

Mukul Choudhary IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के युवा बल्लेबाज मुकुल चौधरी ने आईपीएल जैसे बड़े मंच पर खेलने के दौरान आने वाले मेंटल प्रेशर और अनुभवों को लेकर अपनी बात साझा की है. उनका कहना है कि घरेलू क्रिकेट की तुलना में आईपीएल में प्रदर्शन करना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि यहां हर खिलाड़ी पर लगातार नजर रहती है और उम्मीदों का स्तर बहुत ऊंचा होता है. मुकुल चौधरी के अनुसार, आईपीएल खिलाड़ियों के लिए एक अलग तरह का मेंटल प्रेशर लेकर आता है.

यहां भले ही तैयारी के लिए बेहतर सुविधाएं, वीडियो एनालिसिस और डेटा उपलब्ध होता है, जिससे विपक्षी टीमों को समझना आसान हो जाता है, लेकिन असली चुनौती दर्शकों और मीडिया के प्रेशर को संभालना है. घरेलू क्रिकेट में इतना बड़ा मंच और इतनी भीड़ नहीं होती, जबकि आईपीएल में खिलाड़ी लाखों-करोड़ों दर्शकों के सामने खेलते हैं. उन्होंने बताया कि नए खिलाड़ियों के लिए यह माहौल शुरुआत में काफी कठिन हो सकता है, लेकिन यदि खिलाड़ी शांत दिमाग रखकर अपनी प्रक्रिया और तैयारी पर ध्यान दें, तो इस प्रेशर को आसानी से संभाला जा सकता है. उनके अनुसार, मेंटलमजबूती और आत्मविश्वास इस स्तर पर सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं.

मुकुल ने डेब्यू को याद किया

मुकुल चौधरी ने अपने आईपीएल डेब्यू को याद करते हुए बताया कि उन्हें पहले मैच में खेलने की उम्मीद नहीं थी. जब उन्हें बताया गया कि वे प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होंगे, तो वह पूरी तरह मेंटलरूप से तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने मौके को स्वीकार किया और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे. उन्होंने कहा कि लगातार ट्रेनिंग कैंप और अभ्यास मैचों ने उन्हें हर स्थिति के लिए तैयार रहने में मदद की. उनका मानना है कि खिलाड़ी को हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मौका कभी भी मिल सकता है. इसी सोच ने उन्हें प्रेशर में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता दी.

धीरे धीरे इसमें ढल गए