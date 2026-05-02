शादी करके लौटा स्टार क्रिकेटर, आईपीएल में कोहराम मचाने को तैयार, टीम पाइंट टेबल में सबसे नीचे

मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ सोमवार को वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले अहम आईपीएल 2026 मुकाबले से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को बड़ी मजबूती मिली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर-बल्लेबाज़ जोश इंग्लिस टीम से जुड़ गए हैं. 31 साल के इंग्लिस भारत पहुंच चुके हैं और टीम के साथ ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है. उनकी उपलब्धता को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी, क्योंकि उन्होंने नीलामी से पहले फ्रेंचाइज़ियों को सूचित किया था कि व्यक्तिगत कारणों के चलते वह सीजन के शुरुआती हिस्से से बाहर रहेंगे. 18 अप्रैल को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में उनकी शादी भी हुई थी.

इसके बावजूद लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स द्वारा रिलीज किए जाने के बाद इंग्लिस को 8.6 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था. अब उनका टीम से जुड़ना ऐसे समय पर हुआ है जब लखनऊ की टीम इस सीजन संघर्ष कर रही है और आठ मैचों में सिर्फ दो जीत के साथ पाइंट टेबल में सबसे नीचे है. इंग्लिस की मौजूदगी से लखनऊ के बल्लेबाजी क्रम को मजबूती मिलने की उम्मीद है, जिसने इस सीजन खासकर विदेशी खिलाड़ियों के प्रदर्शन के मामले में निराश किया है. अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और तेज रन बनाने की क्षमता के लिए पहचाने जाने वाले इंग्लिस टीम के लिए बड़ा बदलाव ला सकते हैं.

आईपीएल में जोश इंग्लिस का रिकॉर्ड

जोश इंग्लिस शानदार आईपीएल रिकॉर्ड के साथ टीम से जुड़े हैं. पिछले सीजन उन्होंने 11 पारियों में 278 रन बनाए थे और उनका स्ट्राइक रेट 160 से अधिक रहा था. तेज गेंदबाजी के खिलाफ उनकी मजबूत बल्लेबाजी मुंबई इंडियंस के जसप्रीत बुमराह की अगुवाई वाले आक्रमण के सामने बेहद अहम साबित हो सकती है. इंग्लिस पहले भी बुमराह के खिलाफ प्रभावशाली बल्लेबाजी कर चुके हैं और पिछले सीजन दोनों खिलाड़ियों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला था.

वानखेड़े में होगा मैच

वानखेड़े में होने वाला सोमवार का मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस भी इस सीजन संघर्ष कर रही है. यह दोनों टीमों का नौवां मैच होगा और इसका परिणाम प्लेऑफ की दौड़ पर बड़ा असर डाल सकता है. आगे लखनऊ को इसी सप्ताह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी मजबूत टीमों का सामना भी करना है. ऐसे में फ्रेंचाइज़ी को उम्मीद होगी कि जोश इंग्लिस तुरंत प्रभाव डालते हुए टीम के अभियान को नई दिशा देंगे.