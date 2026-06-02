फिर क्रिकेट नियमों की उड़ेगी धज्जियां, यह देश अपनाने जा रहा इंपैक्ट प्लेयर रूल, BCCI की नकल पर उतरा

लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) ने 2026 सीजन से अपने नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है. अब टूर्नामेंट में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की तरह इम्पैक्ट प्लेयर नियम लागू किया जाएगा. इसके साथ ही हर टीम को अपनी प्लेइंग XI में कम से कम एक अंडर-23 खिलाड़ी को शामिल करना अनिवार्य होगा. एलपीएल प्रबंधन के अनुसार, केवल वे खिलाड़ी अंडर-23 श्रेणी में आएंगे जिनका जन्म 1 जुलाई 2003 के बाद हुआ हो.

खास बात यह है कि मैच के दौरान ऐसे खिलाड़ी को किसी अधिक उम्र वाले खिलाड़ी से बदला नहीं जा सकेगा. इस फैसले का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को अधिक मौके देना और उनके विकास को बढ़ावा देना है. इम्पैक्ट प्लेयर नियम सबसे पहले आईपीएल 2023 में लागू किया गया था. इस नियम के तहत कोई भी टीम मैच के दौरान अपनी शुरुआती प्लेइंग इलेवन के एक खिलाड़ी की जगह रिजर्व खिलाड़ी को मैदान में उतार सकती है. इससे टीमों को रणनीति बनाने में अतिरिक्त विकल्प मिलता है और एक तरह से 11 की बजाय 12 विशेषज्ञ खिलाड़ी मैच का हिस्सा बन सकते हैं.

इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर जारी है बहस

हालांकि इस नियम को लेकर क्रिकेट जगत में अलग-अलग राय देखने को मिली है. कई पूर्व और वर्तमान खिलाड़ियों का मानना है कि इससे ऑलराउंडर खिलाड़ियों की भूमिका कमजोर हो रही है. टीमों को अब बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए अलग-अलग विशेषज्ञ खिलाड़ियों का उपयोग करने का मौका मिल जाता है. कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इस नियम के कारण टी20 मैचों में स्कोर काफी बढ़ गए हैं, जिससे बल्लेबाजों को ज्यादा फायदा मिलता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) भी मौजूदा आईपीएल सीजन के बाद इस नियम की समीक्षा करने पर विचार कर रहा है.

ड्राफ्ट में शामिल हुए कई बड़े विदेशी खिलाड़ी

विवादों के बावजूद एलपीएल ने 2026 सीजन के खिलाड़ी ड्राफ्ट से पहले इन नियमों की घोषणा कर दी है. ड्राफ्ट में हाल ही में संन्यास लेने वाले भारतीय ऑलराउंडर विजय शंकर, इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर मोईन अली और पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबज़ादा फरहान जैसे कई बड़े विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं.