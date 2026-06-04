दाउद इब्राहिम का खौफ, क्रिकेट से दूर हुआ दिग्गज, बोला- मुझे मारने की कोशिश की, मेरे बेटे को किडनैप किया…

Dawood Ibrahim Threat Lalit Modi: आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने एक ऐसा दावा किया है, जिसने क्रिकेट जगत में फिर से हलचल मचा दी है. उन्होंने कहा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसकी डी-कंपनी से लगातार मिल रही धमकियों की वजह से उन्हें क्रिकेट प्रशासन से दूर होना पड़ा. एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में ललित मोदी ने बताया कि जब उन्होंने आईपीएल के शुरुआती सालों में मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी पर सख्ती शुरू की, तब उनका सामना एक बड़े सट्टा नेटवर्क से हुआ. उनका दावा है कि यह नेटवर्क दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ था.

ललित मोदी के मुताबिक उस समय क्रिकेट में अरबों डॉलर का सट्टा लगाया जाता था और आज यह कारोबार पहले से भी ज्यादा बड़ा हो चुका है. उन्होंने कहा कि अब पूरा मैच फिक्स करने की बजाय कुछ गेंदों या खास ओवरों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है. इसके लिए मैदान पर छोटे-छोटे इशारों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें पकड़ना आसान नहीं होता.

लंदन में दाऊद से बात कराने की कोशिश

ललित मोदी ने एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुए बताया कि साल 2012 में उन्हें देर रात लंदन में एक व्यक्ति से मिलने बुलाया गया था. वहां मौजूद एक शख्स ने कथित तौर पर सैटेलाइट फोन से दाऊद इब्राहिम को कॉल लगाया और उनसे बात करने को कहा. मोदी का कहना है कि उनसे एक आईपीएल टीम दिलाने में मदद मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया. उन्होंने कहा कि वह किसी भी तरह से इस मामले में शामिल नहीं होना चाहते थे.

बेटे के अपहरण और हमलों का भी दावा

ललित मोदी ने यह भी दावा किया कि सट्टेबाजी से जुड़े लोगों ने उन्हें अपनी तरफ करने के लिए करोड़ों डॉलर की पेशकश की थी. जब उन्होंने इनकार कर दिया, तो वह निशाने पर आ गए. उन्होंने कहा कि उन पर तीन बार हमला करने की कोशिश हुई. इतना ही नहीं, उनका दावा है कि उनके बेटे का लंदन में अपहरण भी किया गया था. हालांकि इन सभी आरोपों की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. ललित मोदी का कहना है कि बाद में हालात तब सामान्य हुए, जब छोटा शकील की ओर से कथित तौर पर यह संदेश आया कि उनके साथ चल रहा विवाद खत्म हो चुका है.