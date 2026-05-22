भाई का अंतिम संस्कार कर रहा था, तभी BCCI का फोन आया, और मोहाली बुला लिया, पूर्व क्रिकेटर ने खोला राज

: पूर्व भारतीय क्रिकेटर एल शिवाकृष्णन (L Shivakrishnan) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है. उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले अपने बड़े भाई के अंतिम संस्कार के कुछ ही मिनट बाद उन्हें बोर्ड के एक अधिकारी का फोन आया था. फोन पर उनसे पूछा गया कि अब जब अंतिम संस्कार पूरा हो गया है, तो क्या वह अगले दिन मोहाली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट मैच में कमेंट्री करने आ सकते हैं.

पूर्व लेग स्पिनर शिवरामकृष्णन ने बताया कि गहरे दुख में होने के बावजूद उन्होंने अपनी पेशेवर जिम्मेदारी निभाई और कमेंट्री के लिए मोहाली पहुंचे. उन्होंने यह घटना सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा अपने काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ किया. इसके अलावा उन्होंने एक भी और घटना का जिक्र किया जब उनकी मां का निधन हो गया था.

निजी दुख के बीच भी निभाई जिम्मेदारी

शिवरामकृष्णन ने एक और भावुक घटना का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि एक बार जब वह पुणे में कमेंट्री कर रहे थे, उसी दौरान उनकी मां का निधन हो गया था. इसके बावजूद उन्होंने अपने दायित्वों को गंभीरता से निभाया. उन्होंने कहा कि इन घटनाओं से यह साबित होता है कि उन्होंने अपने करियर में कितने त्याग और समर्पण के साथ काम किया. उनका मानना है कि खेल जगत में काम करने वाले लोगों के लिए निजी जीवन और पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना बेहद कठिन होता है.