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करियर बनने से पहले खत्म हो रहा, कम उम्र में ही क्यों संन्यास ले रहे भारतीय क्रिकेटर्स, BCCI का वो नियम जो हर किसी को चुभ रहा

भारतीय क्रिकेट में केएस भरत और विजय शंकर जैसे खिलाड़ियों ने हाल में ही आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है. इसकी एक बड़ी वजह दुनिया भर में बढ़ती टी20 फ्रेंचाइज़ी लीग्स हैं.

By: Satyam Sengar | Published: June 5, 2026 3:10:18 PM IST

कम उम्र में संन्यास क्यों ले रहे भारतीय क्रिकेटर्स.
कम उम्र में संन्यास क्यों ले रहे भारतीय क्रिकेटर्स.


आजकल भारतीय क्रिकेट में एक अजीब सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है. कई खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ आईपीएल में ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पा रहे हैं. इसी वजह से केएस भरत (32 साल) और विजय शंकर (35 साल) जैसे खिलाड़ियों के नाम भी चर्चा में रहते हैं. ये दोनों खिलाड़ी टैलेंटेड हैं और भारत के लिए खेल भी चुके हैं. आईपीएल में भी उन्होंने अच्छे मौके पाए, लेकिन लगातार परफॉर्मेंस नहीं दे पाने और टीम में बढ़ती कॉम्पिटिशन की वजह से उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिल पाए.

अब क्रिकेट सिर्फ भारत या आईपीएल तक सीमित नहीं रह गया है. दुनिया भर में कई नई टी20 लीग शुरू हो चुकी हैं जैसे साउथ अफ्रीका की SA20, UAE की ILT20, इंग्लैंड की The Hundred, अमेरिका की Major League Cricket और CPL. इन लीगों में खिलाड़ियों को अच्छा पैसा मिलता है और खेलने के मौके भी ज्यादा होते हैं. साथ ही यहां उतना ज्यादा दबाव भी नहीं होता जितना इंटरनेशनल क्रिकेट या आईपीएल में होता है. इसी वजह से कई खिलाड़ी अब इन लीगों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं.

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भारतीय क्रिकेट में जगह बनाना मुश्किल क्यों है?

भारत में क्रिकेट खेलना आसान नहीं है. हर साल ढेर सारे नए खिलाड़ी आते हैं और टीम में जगह पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. अगर किसी खिलाड़ी का थोड़ा भी फॉर्म खराब हो जाए तो उसे तुरंत टीम से बाहर कर दिया जाता है. ऐसे में केएस भरत और विजय शंकर जैसे खिलाड़ी कई बार टीम से बाहर हो जाते हैं और फिर उन्हें वापसी का मौका मिलना मुश्किल हो जाता है.

क्या है बीसीसीआई का नियम

आज क्रिकेट सिर्फ इंटरनेशनल मैचों तक सीमित नहीं है. अब खिलाड़ी दुनिया की अलग-अलग लीगों में भी करियर बना रहे हैं. जहां उन्हें ज्यादा मौके, अच्छा पैसा और थोड़ा आरामदायक माहौल मिलता है. हालांकि, बीसीसीआई के नियम के अनुसार कोई खिलाड़ी बाहरी टी20 लीग में तभी खेल सकता है जब वह इंटरनेशनल और भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लेगा. बस यही वजह से है कि कुछ खिलाड़ी कम उम्र में ही संन्यास का ऐलान कर देते हैं. 

Tags: ks bharatVijay Shankar
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