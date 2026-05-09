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IPL 2026: ‘कोई लफड़ा नहीं…’ पूरन ने पकड़ा कॉलर, क्रुणाल पांड्या ने ऐसे दिया जवाब

Krunal Pandya Nicholas Pooran Video: आईपीएल 2026 में क्रुणाल पांड्या और निकोलस पूरन के बीच वायरल वीडियो को लेकर फैली अफवाह को लेकर कहा कि कोई लफड़ा नहीं था.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 9, 2026 3:06:52 PM IST

निकलस पूरन ने पकड़ा था क्रुणाल का कॉलर.
निकलस पूरन ने पकड़ा था क्रुणाल का कॉलर.


Krunal Pandya Nicholas Pooran Video: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में इस सप्ताह लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ में खेले गए मुकाबले के दौरान क्रुणाल पांड्या और निकोलस पूरन के बीच हुई हल्की नोकझोंक ने सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरीं. यह घटना तब हुई जब पूरन बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए. क्रुणाल ने उनका स्वागत एक तेज बाउंसर से किया. अगली गेंद पर पूरन ने एक रन लिया और नॉन-स्ट्राइकर छोर पर पहुंचने के बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच कुछ बातचीत होती दिखाई दी, जिससे फैंस के बीच विवाद की अटकलें शुरू हो गईं.
 
मुकाबले के दो दिन बाद सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें निकोलस पूरन और क्रुणाल पांड्या मैच के बाद आपस में बातचीत करते नजर आए. वीडियो में पूरन मजाकिया अंदाज में हाथ के इशारे करते हुए क्रुणाल की कॉलर पकड़ते दिखे. इसी दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स के मुख्य कोच जस्टिन लैंगर भी दोनों खिलाड़ियों के पास पहुंचे और उनसे बातचीत की. हालांकि कुछ ही क्षणों बाद दोनों खिलाड़ी मुस्कुराते हुए सौहार्दपूर्ण बातचीत करते दिखाई दिए, जिससे स्पष्ट हो गया कि उनके बीच किसी प्रकार का तनाव नहीं था.
 
क्रुणाल पांड्या ने बाद में इंस्टाग्राम पर पूरन के साथ एक तस्वीर साझा कर सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया. उन्होंने लिखा, “कोई लफड़ा नहीं, सिर्फ प्यार. मेरे भाई निकोलस पूरन को इंडियन प्रीमियर लीग में 100 मैच पूरे करने पर बधाई. तुम पर गर्व है. वैसे बाउंसर कैसा लगा?” इस पर पूरन ने टिप्पणी करते हुए लिखा, “यहां सिर्फ प्यार है. वह मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं.” दोनों खिलाड़ी 2023 और 2024 के सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए साथ खेल चुके हैं.
मुकाबले की बात करें तो ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ-लुईस-स्टर्न नियम के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को नौ रन से हराया. मिचेल मार्श ने 56 गेंदों में 111 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को 19 ओवर में 209 रन तक पहुंचाया, जिसके बाद बेंगलुरु को संशोधित लक्ष्य 213 रन मिला. रजत पाटीदार, टिम डेविड और क्रुणाल पांड्या के संघर्षपूर्ण प्रयासों के बावजूद बेंगलुरु लक्ष्य से नौ रन पीछे रह गई. विराट कोहली का प्रिंस यादव की गेंद पर शून्य पर आउट होना मैच का एक बड़ा चर्चा का विषय रहा. इस परिणाम के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अंक तालिका में तीसरे स्थान पर बनी हुई है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स सबसे निचले पायदान पर है.

Tags: IPL 2026
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