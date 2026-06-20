दिल्ली कैपिटल्स से निकल जाओ, पूर्व क्रिकेटर की KL राहुल को सलाह, बोले- IPL ऑक्शन में…

आईपीएल 2027 से पहले दिल्ली कैपिटल्स में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. खबरें हैं कि टीम के पूर्व कप्तान ऋषभ पंत एक बार फिर दिल्ली कैपिटल्स में वापसी कर सकते हैं. पिछले दो सीजन से पंत लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा थे, लेकिन अब उन्हें वापस दिल्ली लाने की तैयारी चल रही है. बताया जा रहा है कि दोनों फ्रेंचाइजियों के बीच बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और जल्द ही इस पर मुहर लग सकती है. इस बीच पूर्व क्रिकेटर ने कहा है कि केएल राहुल को दिल्ली से रिलीज हो जाना चाहिए.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस ट्रेड डील में दिल्ली कैपिटल्स अपने स्टार स्पिनर कुलदीप यादव को लखनऊ सुपर जायंट्स भेज सकती है. अगर ऐसा होता है तो यह आईपीएल के सबसे बड़े खिलाड़ी एक्सचेंज में से एक होगा. ऋषभ पंत लंबे समय तक दिल्ली के लिए खेले हैं और कप्तानी भी कर चुके हैं. इसलिए उनकी वापसी को टीम के लिए बड़ी खबर माना जा रहा है.

डोड्डा गणेश ने क्या कहा?

ऋषभ पंत की वापसी की खबर के बाद केएल राहुल के भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेटर डोड्डा गणेश का मानना है कि अगर पंत दिल्ली में लौटते हैं तो राहुल को टीम छोड़कर आईपीएल ऑक्शन में जाने के बारे में सोचना चाहिए. क्योंकि दोनों ही विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं और दोनों कप्तानी की जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं. पिछले सीजन की बात करें तो पंत का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. उन्होंने 312 रन बनाए और उनकी टीम अंक तालिका में सबसे नीचे रही. वहीं, केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 593 रन बनाए और एक मैच में नाबाद 152 रन की बेहतरीन पारी भी खेली.

सपोर्ट स्टाफ में भी हो सकते हैं बदलाव

सिर्फ खिलाड़ियों में ही नहीं, टीम मैनेजमेंट में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं. खबर है कि युवराज सिंह दिल्ली कैपिटल्स के सपोर्ट स्टाफ से जुड़ सकते हैं. वहीं, सौरव गांगुली भी क्रिकेट से जुड़े बड़े पद पर वापसी कर सकते हैं. दूसरी तरफ मुख्य कोच हेमंग बदानी का भविष्य फिलहाल साफ नहीं है, क्योंकि टीम आईपीएल 2026 में प्लेऑफ तक नहीं पहुंच सकी थी. ऐसे में आईपीएल 2027 में दिल्ली कैपिटल्स बिल्कुल नए अंदाज में नजर आ सकती है.