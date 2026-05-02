Home > क्रिकेट > विराट कोहली से आगे निकले, केएल राहुल ने बनाया रिकॉर्ड, एबी डिविलियर्स को पीछे छोड़ने पर नजर

विराट कोहली से आगे निकले, केएल राहुल ने बनाया रिकॉर्ड, एबी डिविलियर्स को पीछे छोड़ने पर नजर

केएल राहुल ने विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए एबी डिविलियर्स के रिकॉर्ड की बराबरी की, दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 226 रन का लक्ष्य किया हासिल. दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल ने शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने के मामले में एबी डिविलियर्स की बराबरी कर ली.

By: Satyam Senger | Published: May 2, 2026 3:08:29 PM IST

केएल राहुल से पीछे छूट गए विराट कोहली.
केएल राहुल से पीछे छूट गए विराट कोहली.


केएल राहुल ने विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए एबी डिविलियर्स के रिकॉर्ड की बराबरी की, दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 226 रन का लक्ष्य किया हासिल. दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल ने शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने के मामले में एबी डिविलियर्स की बराबरी कर ली. राहुल ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की 226 रन की सफल रनचेज़ के दौरान अपना आठवां 50+ स्कोर दर्ज किया. खास बात यह रही कि उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ 18 पारियों में हासिल की, जो इस फ्रेंचाइज़ी के खिलाफ किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज है.

पाथुम निसांका के साथ पारी की शुरुआत करते हुए राहुल ने दिल्ली को तेज शुरुआत दिलाई. उन्होंने दूसरे ओवर में नांद्रे बर्गर के खिलाफ दो चौके लगाए और फिर अगले ओवर में जोफ्रा आर्चर पर छक्का जड़कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. दिल्ली कैपिटल्स ने पांचवें ओवर में 50 रन पूरे किए और पावरप्ले का अंत 70/0 के स्कोर के साथ किया, जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उनका आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर है.

You Might Be Interested In

निसांका ने भी 62 रन की अहम पारी खेली, लेकिन 10वें ओवर में आउट हो गए. इसके बाद राहुल ने 11वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया और एक बार फिर अपनी शानदार फॉर्म का प्रदर्शन किया. राहुल राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सबसे तेज आठ 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं.  राहुल ने इसके बाद नितीश राणा के साथ दूसरे विकेट के लिए 65 रन की साझेदारी की. हालांकि, डेथ ओवर्स में जोफ्रा आर्चर ने उन्हें 40 गेंदों में 75 रन पर आउट कर दिया. इससे पहले, रियान पराग ने 50 गेंदों में विस्फोटक पारी खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स को 225/6 तक पहुंचाया था. लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 226/3 बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया.

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सबसे ज्यादा 50 से ज्यादा स्कोर बनाने वाले प्लेयर: 

केएल राहुल – 8 बार (18 पारियां)
एबी डिविलियर्स – 8 बार (20 पारियां)
शिखर धवन – 7 बार (24 पारियां)
विराट कोहली – 7 बार  (33 पारियां)

Tags: IPL 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
विराट कोहली से आगे निकले, केएल राहुल ने बनाया रिकॉर्ड, एबी डिविलियर्स को पीछे छोड़ने पर नजर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

विराट कोहली से आगे निकले, केएल राहुल ने बनाया रिकॉर्ड, एबी डिविलियर्स को पीछे छोड़ने पर नजर
विराट कोहली से आगे निकले, केएल राहुल ने बनाया रिकॉर्ड, एबी डिविलियर्स को पीछे छोड़ने पर नजर
विराट कोहली से आगे निकले, केएल राहुल ने बनाया रिकॉर्ड, एबी डिविलियर्स को पीछे छोड़ने पर नजर
विराट कोहली से आगे निकले, केएल राहुल ने बनाया रिकॉर्ड, एबी डिविलियर्स को पीछे छोड़ने पर नजर