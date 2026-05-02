विराट कोहली से आगे निकले, केएल राहुल ने बनाया रिकॉर्ड, एबी डिविलियर्स को पीछे छोड़ने पर नजर

केएल राहुल ने विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए एबी डिविलियर्स के रिकॉर्ड की बराबरी की, दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 226 रन का लक्ष्य किया हासिल. दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल ने शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने के मामले में एबी डिविलियर्स की बराबरी कर ली. राहुल ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की 226 रन की सफल रनचेज़ के दौरान अपना आठवां 50+ स्कोर दर्ज किया. खास बात यह रही कि उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ 18 पारियों में हासिल की, जो इस फ्रेंचाइज़ी के खिलाफ किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज है.

पाथुम निसांका के साथ पारी की शुरुआत करते हुए राहुल ने दिल्ली को तेज शुरुआत दिलाई. उन्होंने दूसरे ओवर में नांद्रे बर्गर के खिलाफ दो चौके लगाए और फिर अगले ओवर में जोफ्रा आर्चर पर छक्का जड़कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. दिल्ली कैपिटल्स ने पांचवें ओवर में 50 रन पूरे किए और पावरप्ले का अंत 70/0 के स्कोर के साथ किया, जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उनका आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर है.

निसांका ने भी 62 रन की अहम पारी खेली, लेकिन 10वें ओवर में आउट हो गए. इसके बाद राहुल ने 11वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया और एक बार फिर अपनी शानदार फॉर्म का प्रदर्शन किया. राहुल राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सबसे तेज आठ 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. राहुल ने इसके बाद नितीश राणा के साथ दूसरे विकेट के लिए 65 रन की साझेदारी की. हालांकि, डेथ ओवर्स में जोफ्रा आर्चर ने उन्हें 40 गेंदों में 75 रन पर आउट कर दिया. इससे पहले, रियान पराग ने 50 गेंदों में विस्फोटक पारी खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स को 225/6 तक पहुंचाया था. लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 226/3 बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया.