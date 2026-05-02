विराट कोहली से आगे निकले, केएल राहुल ने बनाया रिकॉर्ड, एबी डिविलियर्स को पीछे छोड़ने पर नजर

पाथुम निसांका के साथ पारी की शुरुआत करते हुए राहुल ने दिल्ली को तेज शुरुआत दिलाई. उन्होंने दूसरे ओवर में नांद्रे बर्गर के खिलाफ दो चौके लगाए और फिर अगले ओवर में जोफ्रा आर्चर पर छक्का जड़कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. दिल्ली कैपिटल्स ने पांचवें ओवर में 50 रन पूरे किए और पावरप्ले का अंत 70/0 के स्कोर के साथ किया, जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उनका आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर है.
निसांका ने भी 62 रन की अहम पारी खेली, लेकिन 10वें ओवर में आउट हो गए. इसके बाद राहुल ने 11वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया और एक बार फिर अपनी शानदार फॉर्म का प्रदर्शन किया. राहुल राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सबसे तेज आठ 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. राहुल ने इसके बाद नितीश राणा के साथ दूसरे विकेट के लिए 65 रन की साझेदारी की. हालांकि, डेथ ओवर्स में जोफ्रा आर्चर ने उन्हें 40 गेंदों में 75 रन पर आउट कर दिया. इससे पहले, रियान पराग ने 50 गेंदों में विस्फोटक पारी खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स को 225/6 तक पहुंचाया था. लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 226/3 बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया.
केएल राहुल – 8 बार (18 पारियां)
एबी डिविलियर्स – 8 बार (20 पारियां)
शिखर धवन – 7 बार (24 पारियां)
विराट कोहली – 7 बार (33 पारियां)