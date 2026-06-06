KL Rahul Century: राहुल की AFG के खिलाफ पहली सेंचुरी, टेस्ट करियर में ठोका 11वां शतक, पंजाब की धरती पर मचाया धमाल

KL Rahul Century: भारत और अफगानिस्तान के बीच मुल्लांपुर में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में केएल राहुल ने शानदार शतक लगाकर खूब वाहवाही लूटी. टीम इंडिया के अनुभवी बल्लेबाज ने मुश्किल समय में जिम्मेदारी संभाली और शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक पूरा किया. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी. इसके बाद पारी की शुरुआत करने आए केएल राहुल ने शुरुआत से ही काफी समझदारी से बल्लेबाजी की.

उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई और एक-एक रन जोड़ते हुए अपनी पारी को आगे बढ़ाया. जब भी अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने गलती की, राहुल ने उसे चौके में बदल दिया. राहुल ने 164 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. इस दौरान उनके बल्ले से 11 चौके निकले. लंबे समय से आलोचनाओं का सामना कर रहे राहुल के लिए यह शतक काफी खास माना जा रहा है. लेकिन शतक पूरा होने की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी. सेंचुरी लगाने के तुरंत बाद अगली ही गेंद पर राहुल अपना विकेट गंवा बैठे.

रहमान शरीफी ने भेजा पवेलियन

अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज जियाउर रहमान शरीफी ने उन्हें आउट किया, जबकि विकेट के पीछे रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने कैच लपका. राहुल 165 गेंदों में 100 रन बनाकर पवेलियन लौटे. उनकी पारी में 11 चौके शामिल रहे. दिलचस्प बात यह रही कि इससे पहले भी एक घरेलू टेस्ट में राहुल शतक लगाने के बाद ठीक 100 रन पर आउट हुए थे. इस बार भी कहानी लगभग वैसी ही रही.

शतक के बाद तुरंत आउट, फिर दोहराया पुराना संयोग

क्रिकेट में ऐसे संयोग कम ही देखने को मिलते हैं. राहुल ने जैसे ही 100 रन पूरे किए, अगली गेंद पर उनका विकेट गिर गया. इससे उनकी बड़ी पारी खेलने की उम्मीद खत्म हो गई, लेकिन तब तक वह भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे. राहुल की इस पारी ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई. भारत पहले दिन के खेल में अब तक 240 रन से अधिक रन बना चुका है.