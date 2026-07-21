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केएल राहुल के करियर को बर्बाद करने के लिए हो रही है बड़ी साजिश? पूर्व क्रिकेटर ने किया हैरान करने वाला खुलासा

KL Rahul: के. श्रीकांत ने आरोप लगाया कि टीम इंडिया की स्ट्रैटेजी केएल राहुल को बर्बाद कर रही है. उन्होंने कहा कि टीम इंडिया ने जो वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन के साथ किया, वही केएल राहुल के साथ हो रहा है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 21, 2026 7:54:28 PM IST

केएल राहुल को बर्बाद कर रही है टीम इंडिया?
केएल राहुल को बर्बाद कर रही है टीम इंडिया?


KL Rahul: इंग्लैंड वनडे सीरीज केएल राहुल के लिए खास नहीं रही. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज के दोनों मैचों में फेल होने के बाद टीम इंडिया मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल उठे. असल में केएल राहुल को दोनों मैचों में अलग-अलग पोज़िशन पर भेजा गया. वह पहले नंबर 5 पर बैटिंग करते थे, लेकिन दोनों मैचों में उन्हें नंबर छह पर भेजा गया. विकेटकीपर ईशान किशन को उनसे पहले भेजा गया. इस वजह से केएल राहुल फेल हो गए और अब इस खिलाड़ी के सपोर्ट में पूर्व क्रिकेटर के. श्रीकांत ने गंभीर आरोप लगाया है.

क्या टीम इंडिया की स्ट्रैटेजी केएल राहुल को बर्बाद कर रही है?

के. श्रीकांत ने आरोप लगाया कि टीम इंडिया की स्ट्रैटेजी केएल राहुल को बर्बाद कर रही है. उन्होंने कहा कि टीम इंडिया ने जो वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन के साथ किया, वही केएल राहुल के साथ हो रहा है. श्रीकांत ने कहा, “जब आप इतने बड़े टारगेट का पीछा कर रहे हों, तो केएल राहुल को नंबर 6 पर कौन भेजेगा? इस खिलाड़ी ने मुश्किल रन चेज़ में आपके लिए मैच जिताए हैं. क्या राहुल नंबर 6 या नंबर 7 का बैट्समैन है? यह गलत है. राहुल की बॉडी लैंग्वेज से भी लगता है कि वह नर्वस है.”

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श्रीकांत ने आगे कहा, “जैसे आपने संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी को परेशान किया, वैसे ही अब केएल राहुल को परेशान किया जा रहा है. भारत को जोस बटलर जैसे बैट्समैन की ज़रूरत है जो उनकी तरह बैटिंग कर सके. अगर राहुल को नंबर 4 पर बैटिंग के लिए भेजा जाता, तो वह विराट कोहली के साथ अच्छी पार्टनरशिप बनाते, जैसा उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में किया था.” श्रीकांत ने कहा कि राहुल तेज़ी से स्कोर बना सकते हैं. लेकिन उन्हें तब भेजा गया जब गेम पूरी तरह खत्म हो चुका था.

राहुल नंबर 6 पर फेल हो रहे हैं

केएल राहुल के नंबर 6 पर ODI नंबर बहुत खराब हैं. नंबर छह पर, उन्होंने 15 मैचों में 34.5 की एवरेज से 345 रन बनाए हैं. पांचवें नंबर पर उन्होंने 35 मैचों में 63.2 की औसत से 1517 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट भी 100 से ज़्यादा है.

Tags: KL Rahul
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