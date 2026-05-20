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KKR vs MI  predicted playing XI: वरुण चक्रवर्ती की उपस्थिति पर है doubt, हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की टीम में सकती है वापसी

KKR vs MI  predicted playing XI: कोलकाता के ईडन गार्डन में आज टाटा IPL 2026 का 65वां मैच KKR और MI के बीच मैच आयोजित होना है. आइये जानते हैं आज दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है?

By: Shivangi Shukla | Published: May 20, 2026 2:54:08 PM IST

KKR vs MI संभावित playing XI
KKR vs MI संभावित playing XI


KKR vs MI  predicted playing XI: कोलकाता के ईडन गार्डन में आज टाटा IPL 2026 का 65वां मैच KKR और MI के बीच मैच आयोजित होना है. दोनों ही टीमों के लिए ये मैच काफी महत्वपूर्ण है.

मुंबई इंडियंस को मैच से पहले फिटनेस संबंधी चिंताओं का भी सामना करना पड़ रहा है, खासकर कप्तान हार्दिक पांड्या को लेकर; वहीं KKR भी वरुण चक्रवर्ती की फिटनेस को लेकर संघर्ष कर रही है. आइये जानते हैं आज दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है?

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दोनों टीमों की स्थिति 

केकेआर इस समय अंक तालिका में 11 अंकों के साथ आठवें स्थान पर है और प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए उसे अपने बचे हुए दोनों मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे. चोटों, खराब प्रदर्शन और पावरप्ले में संघर्ष ने इस सीजन में उनके अभियान को बुरी तरह प्रभावित किया है. कोलकाता के लिए सबसे बड़ी चिंताओं में से एक स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की फिटनेस बनी हुई है, आज भी उनके खेलने को लेकर संदेह बना हुआ है.

वहीं मुंबई इंडियंस के सामने भी हार्दिक पंड्या की फिटनेस संबंधी समस्या चिंता का विषय बनी हुई है. हार्दिक पीठ में खिंचाव के कारण हाल ही में धर्मशाला दौरे पर MI के साथ नहीं जा पाए और इसके बजाय उन्होंने मुंबई में अलग से प्रशिक्षण लिया. हालांकि, अब यह ऑलराउंडर कोलकाता में टीम के साथ जुड़ गए हैं और खबरों के मुताबिक उन्होंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों की खूब प्रैक्टिस की है.

KKR vs MI की संभावित प्लेइंग XI

कोलकाता नाइट राइडर्स की अनुमानित प्लेइंग XI: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे, कार्तिक त्यागी, ब्लेसिंग मुजरबानी/वैभव अरोड़ा

मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग XI: रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), विल जैक, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रित बुमरा, रघु शर्मा, एएम ग़ज़नफ़र

Tags: home-hero-pos-3IPL 2026KKRMI
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