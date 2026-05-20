MI vs KKR: हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव की वापसी, मथीशा पथिराना क्यों हुए बाहर, 16 मई को क्या हुआ था?

उनकी चोट पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, इसलिए उन्हें इस अहम मैच से बाहर रखा गया है. पथिराना इस मैच में केकेआर की प्लेइंग इलेवन में एकमात्र बदलाव थे. हालांकि स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की फिटनेस को लेकर भी संदेह था, लेकिन वह पूरी तरह फिट होकर टीम में शामिल हैं. उनकी जगह वेस्टइंडीज के बल्लेबाज रोवमैन पॉवेल को प्लेइंग इलेवन में वापस शामिल किया गया है.
मुंबई इंडियंस में बड़े बदलाव
शेरफेन रदरफोर्ड और राज बावा प्लेइंग XI से बाहर
मुंबई इंडियंस प्लेइंग इलेवन: रायन रिकेल्टन, रोहित शर्मा, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, रघु शर्मा।
कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेइंग इलेवन: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे