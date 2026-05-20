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MI vs KKR: हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव की वापसी, मथीशा पथिराना क्यों हुए बाहर, 16 मई को क्या हुआ था?

आईपीएल 2026 के अहम मुकाबले से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़ा झटका लगा है. मथीशा पथिराना चोट के कारण मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच से बाहर हो गए हैं. पथिराना को नीलामी में 18 करोड़ में खरीदा गया था.

By: Satyam Sengar | Published: May 20, 2026 7:40:54 PM IST

हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव की प्लेइंग XI में वापसी.
हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव की प्लेइंग XI में वापसी.


आईपीएल 2026 का 64वां मैच मुंबई इंडियंस और केकेआर (MI vs KKR) के बीच खेला जा रहा है. इस महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले बड़ा झटका लगा है. श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना चोट के कारण मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले मुकाबले से बाहर हो गए हैं. उन्हें फ्रेंचाइजी ने नीलामी में 18 करोड़ रुपये में खरीदा था. पथिराना ने 16 मई को गुजरात टाइटन्स के खिलाफ था. लेकिन केवल 1.2 ओवर गेंदबाजी करने के बाद हैमस्ट्रिंग चोट के कारण मैदान छोड़ना पड़ा.

उनकी चोट पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, इसलिए उन्हें इस अहम मैच से बाहर रखा गया है. पथिराना इस मैच में केकेआर की प्लेइंग इलेवन में एकमात्र बदलाव थे. हालांकि स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की फिटनेस को लेकर भी संदेह था, लेकिन वह पूरी तरह फिट होकर टीम में शामिल हैं. उनकी जगह वेस्टइंडीज के बल्लेबाज रोवमैन पॉवेल को प्लेइंग इलेवन में वापस शामिल किया गया है.

मुंबई इंडियंस में बड़े बदलाव

दूसरी ओर मुंबई इंडियंस ने भी अपनी टीम में अहम बदलाव किए हैं. कप्तान हार्दिक पांड्या और भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव की वापसी हुई है. दोनों खिलाड़ी पिछला मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ नहीं खेले थे. पांड्या तो करीब 3 मैचों के बाद वापसी कर रहे हैं.

शेरफेन रदरफोर्ड और राज बावा प्लेइंग XI से बाहर

टॉस के दौरान हार्दिक पांड्या ने बताया कि अफगानिस्तान के स्पिनर अल्लाह गज़नफर भी खेल रहे हैं. हालांकि, चूंकि मुंबई इंडियंस पहले बल्लेबाजी कर रही है, इसलिए उन्हें इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट लिस्ट में रखा गया है, साथ ही श्रेयस तिवारी को भी शामिल किया गया है. टीम में जगह बनाने के लिए मुंबई इंडियंस ने शेरफेन रदरफोर्ड और राज बावा को बाहर किया है. इसके अलावा राज अंगद बावा चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं.

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मुंबई इंडियंस प्लेइंग इलेवन: रायन रिकेल्टन, रोहित शर्मा, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, रघु शर्मा।

कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेइंग इलेवन: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे

Tags: IPL 2026kkr vs mi
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