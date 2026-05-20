MI vs KKR: हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव की वापसी, मथीशा पथिराना क्यों हुए बाहर, 16 मई को क्या हुआ था?

आईपीएल 2026 का 64वां मैच मुंबई इंडियंस और केकेआर (MI vs KKR) के बीच खेला जा रहा है. इस महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले बड़ा झटका लगा है. श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना चोट के कारण मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले मुकाबले से बाहर हो गए हैं. उन्हें फ्रेंचाइजी ने नीलामी में 18 करोड़ रुपये में खरीदा था. पथिराना ने 16 मई को गुजरात टाइटन्स के खिलाफ था. लेकिन केवल 1.2 ओवर गेंदबाजी करने के बाद हैमस्ट्रिंग चोट के कारण मैदान छोड़ना पड़ा.

उनकी चोट पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, इसलिए उन्हें इस अहम मैच से बाहर रखा गया है. पथिराना इस मैच में केकेआर की प्लेइंग इलेवन में एकमात्र बदलाव थे. हालांकि स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की फिटनेस को लेकर भी संदेह था, लेकिन वह पूरी तरह फिट होकर टीम में शामिल हैं. उनकी जगह वेस्टइंडीज के बल्लेबाज रोवमैन पॉवेल को प्लेइंग इलेवन में वापस शामिल किया गया है.

मुंबई इंडियंस में बड़े बदलाव

दूसरी ओर मुंबई इंडियंस ने भी अपनी टीम में अहम बदलाव किए हैं. कप्तान हार्दिक पांड्या और भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव की वापसी हुई है. दोनों खिलाड़ी पिछला मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ नहीं खेले थे. पांड्या तो करीब 3 मैचों के बाद वापसी कर रहे हैं.

शेरफेन रदरफोर्ड और राज बावा प्लेइंग XI से बाहर