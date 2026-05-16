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KKR vs GT Weather Report: ईडन गार्डन में होगी बारिश या चलेगी रनों की आंधी? जानें कैसा रहेगा IPL के 60वें मैच में मौसम का मिजाज

KKR vs GT Weather Report: मैच में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर मौसम और पिच महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. आइये जानते हैं कि आज ईडन गार्डन में मौसम की क्या स्थिति रहने वाली है और वहां की पिच किस तरह की है.

By: Shivangi Shukla | Published: May 16, 2026 2:55:27 PM IST

KKR vs GT Weather Report
KKR vs GT Weather Report


KKR vs GT Weather Report: कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में दर्शकों की भीड़ जमा होने लगी है. जहां KKR के समर्थकों में टीम की जीत के लिए बेचैनी है वहीं गुजरात टाइटंस के समर्थकों में टीम के अच्छे प्रदर्शन से थोड़ा कॉन्फिडेंस है.

हालांकि, मैच में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर मौसम और पिच महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. आइये जानते हैं कि आज ईडन गार्डन में मौसम की क्या स्थिति रहने वाली है और वहां की पिच किस तरह की है. 

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KKR vs GT मौसम रिपोर्ट

शनिवार को कोलकाता के आसमान में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. 37 डिग्री सेल्सियस के गर्म तापमान के साथ तेज धूप से शुरू होकर, शहर में सुबह से ही भीषण गर्मी पड़ेगी. दोपहर बाद उमस भरी हवा से परेशानी और बढ़ जाएगी और आर्द्रता 62% तक पहुंच जाएगी. आसमान में तनाव बढ़ने के साथ ही बादल घिर आएंगे. इसके अलावा मैदान पर खिलाड़ियों को भारी बारिश होने तक चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ेगा.

पिछले सप्ताह की तुलना में बारिश की आशंका अधिक है, दिन के आधे हिस्से में बारिश का खतरा मंडरा रहा है और रात तक बारिश की संभावना 65 प्रतिशत तक बढ़ सकती है. खेल के दौरान गरज के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है, इसलिए बिना किसी पूर्व सूचना के खेल में देरी हो सकती है.

केकेआर बनाम जीटी मैच के लिए ईडन गार्डन्स पिच रिपोर्ट

ईडन गार्डन में खेला जा रहा यह मैच आम तौर पर होने वाले बल्लेबाजी के लिए शानदार है. पिच भले ही सपाट हो, लेकिन 2026 की शुरुआती पारियों में कई बार रन 190 के पार पहुंच गए हैं. पिच पर उछाल अभी भी बरकरार है, जिससे कुछ जगहों पर शॉट खेलना अनुमान के मुताबिक हो जाता है. हालांकि, चौके लगातार लग रहे हैं, क्योंकि फील्डिंग हर गेंद को गति देती है.

हालांकि, यहां अक्सर जीत के लिए संघर्ष करना पड़ता है. इस स्टेडियम में खेले गए 100 मैचों में से दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 57 बार जीत हासिल की है. टॉस के बाद जिसे भी बल्लेबाजी का मौका मिलेगा, वह संभवतः विपक्षी टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहेगा. यह फैसला और भी मजबूत हो जाता है क्योंकि बारहवें ओवर के आसपास से भारी ओस पड़ने का अनुमान है. पिच एकदम सपाट है, इतनी चिकनी कि चौके आसानी से लग जाते हैं. बाद में रन आसानी से बनते हैं, इसलिए दबाव में 185 से कम का स्कोर जल्दी ही कवर हो जाता है. 

Tags: GTIPL 2026KKR
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