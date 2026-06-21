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कायरन पोलार्ड ने रचा इतिहास, टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने, क्रिस गेल को छोड़ा पीछे

कीरोन पोलार्ड ने मेजर लीग क्रिकेट 2026 में इतिहास रचते हुए क्रिस गेल को पीछे छोड़ मेंस टी20 क्रिकेट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने का गौरव हासिल किया. पोलार्ड ने एमआई न्यूयॉर्क के लिए नाबाद शतक जड़ा, लेकिन उनकी टीम वॉशिंगटन फ्रीडम से मुकाबला हार गई.

By: Satyam Sengar | Published: June 21, 2026 1:26:20 PM IST

पोलार्ड ने रचा इतिहास.
पोलार्ड ने रचा इतिहास.


वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान कायरन पोलार्ड ने टी20 क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है. मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) 2026 में एमआई न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन फ्रीडम के बीच खेले गए मुकाबले में पोलार्ड मेंस टी20 क्रिकेट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने इस मामले में वेस्टइंडीज के ही दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया. पोलार्ड ने यह रिकॉर्ड अपने शानदार नाबाद शतक के दौरान बनाया और एक बार फिर साबित किया कि वह टी20 क्रिकेट के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक हैं.

कीरोन पोलार्ड ने 56 गेंदों में नाबाद 100 रन की शानदार पारी खेली. अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 11 चौके और 4 छक्के लगाए. इस शतक के साथ उनके टी20 करियर में कुल रन 14,582 हो गए, जबकि क्रिस गेल के नाम 14,562 रन दर्ज हैं. पोलार्ड ने यह उपलब्धि 736 टी20 मैचों में हासिल की है. वह दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 700 से अधिक टी20 मुकाबले खेले हैं. लगभग दो दशकों से दुनियाभर की फ्रेंचाइजी लीग में खेल रहे पोलार्ड की यह उपलब्धि उनकी निरंतरता और फिटनेस को दर्शाती है.

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वॉशिंगटन फ्रीडम ने बनाया विशाल स्कोर

हालांकि पोलार्ड की शानदार पारी के बावजूद एमआई न्यूयॉर्क को हार का सामना करना पड़ा. पहले बल्लेबाजी करते हुए वॉशिंगटन फ्रीडम ने 5 विकेट पर 245 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मिचेल ओवेन ने तूफानी अंदाज में 68 गेंदों पर 155 रन बनाए. उन्होंने केवल 41 गेंदों में शतक पूरा किया और मेजर लीग क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी अपने नाम कर लिया. स्टीव स्मिथ और मार्क चैपमैन ने भी उपयोगी योगदान दिया.

पोलार्ड की लड़ाई बेकार गई

246 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमआई न्यूयॉर्क की शुरुआत बेहद खराब रही. क्विंटन डी कॉक, मोनांक पटेल और निकोलस पूरन जैसे प्रमुख बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए. टीम का स्कोर 64 रन पर 5 विकेट हो गया था. इसके बाद पोलार्ड ने रोमारियो शेफर्ड और कॉर्बिन बॉश के साथ महत्वपूर्ण साझेदारियां कीं. उन्होंने अपने टी20 करियर का दूसरा शतक भी पूरा किया, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. वॉशिंगटन फ्रीडम ने यह मुकाबला 30 रन से जीत लिया, हालांकि मैच के बाद सबसे ज्यादा चर्चा पोलार्ड के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की ही रही.

Tags: Kieron Pollard
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