Home > क्रिकेट > वैभव सूर्यवंशी को हाइप मत करो… IND vs ENG सीरीज के बीच कपिल देव का विस्फोटक बयान, बोले- सचिन और कोहली…

वैभव सूर्यवंशी को हाइप मत करो… IND vs ENG सीरीज के बीच कपिल देव का विस्फोटक बयान, बोले- सचिन और कोहली…

भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर रिएक्शन दिया है. उन्होंने कहा कि वैभव में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसी प्रतिभा दिखाई देती है, लेकिन अभी उन्हें जरूरत से ज्यादा हाइप नहीं मिलना चाहिए.

By: Satyam Sengar | Published: July 4, 2026 3:48:04 PM IST

कपिल देव ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्या कहा?
कपिल देव ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्या कहा?


भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ी बात कही है. उनका कहना है कि वैभव बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी से उन्हें बहुत ज्यादा हाइप देना ठीक नहीं है. सिर्फ 15 साल की उम्र में वैभव ने अपनी बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा है. उन्हें आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया था, लेकिन डेब्यू का मौका नहीं मिला. अब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि वह भारत के लिए पहला मैच खेलेंगे.

एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत में कपिल देव ने कहा कि वैभव में टी20 क्रिकेट खेलने की जबरदस्त क्षमता है. उन्होंने यहां तक कहा कि टैलेंट के मामले में वैभव उन्हें सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों की याद दिलाते हैं. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी वैभव को वनडे और टेस्ट क्रिकेट में खुद को साबित करना होगा. सिर्फ टी20 में अच्छा खेलना काफी नहीं है, बाकी फॉर्मेट में भी प्रदर्शन करना जरूरी होगा.

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‘अभी से ज्यादा उम्मीदें मत लगाइए’

कपिल देव का मानना है कि वैभव को अभी आराम से आगे बढ़ने देना चाहिए. उन्होंने कहा कि इतनी छोटी उम्र में किसी खिलाड़ी पर जरूरत से ज्यादा उम्मीदों का बोझ डालना सही नहीं होता. उन्होंने माना कि वैभव में बड़ा खिलाड़ी बनने की पूरी काबिलियत है, लेकिन फिलहाल उन्हें समय और अनुभव की जरूरत है. अगर शुरुआत से ही उन पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया तो इसका असर उनके खेल पर भी पड़ सकता है.

अगर तैयार हैं तो मौका जरूर मिलना चाहिए

कपिल देव ने यह भी कहा कि अगर भारतीय टीम मैनेजमेंट को लगता है कि वैभव पूरी तरह तैयार हैं तो उनकी उम्र नहीं देखनी चाहिए. उन्होंने सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देते हुए कहा कि सचिन ने भी बहुत कम उम्र में भारत के लिए खेलना शुरू किया था. इसलिए अगर खिलाड़ी में दम है तो उसे मौका देना चाहिए. अब सभी की नजर इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले पर रहेगी, जहां फैंस को उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी आखिरकार टीम इंडिया के लिए अपना पहला मैच खेल सकते हैं.

Tags: india vs englandKapil Dev
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