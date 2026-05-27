केन विलियमसन और टॉम लैथम ने रच दिया इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में नया रिकॉर्ड बनाया, टॉप 10 में एक भी भारतीय नहीं…

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न्यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में खेला जा रहा है. पहले ही मैच में केन विलियमसन और टॉम लैथम ने टेस्ट क्रिकेट में एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. दोनों खिलाड़ी अब दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 12 अलग-अलग देशों में टेस्ट मैच खेला है. यह रिकॉर्ड उन्होंने आयरलैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के दौरान बनाया. यह पहली बार है जब केन विलियमसन और टॉम लैथम ने आयरलैंड में टेस्ट मैच खेला.
इससे पहले दोनों खिलाड़ी भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, संयुक्त अरब अमीरात, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड में टेस्ट क्रिकेट खेल चुके थे. टेस्ट क्रिकेट का इतिहास लगभग 149 साल पुराना है, लेकिन अब तक कोई भी खिलाड़ी 12 देशों में टेस्ट मैच नहीं खेल पाया था. ऐसे में यह उपलब्धि दोनों खिलाड़ियों के लिए बहुत खास मानी जा रही है. आयरलैंड में बहुत कम टेस्ट मैच खेले गए हैं. न्यूजीलैंड की टीम यहां टेस्ट खेलने वाली केवल चौथी टीम बनी है.
इससे पहले पाकिस्तान और जिम्बाब्वे जैसी टीमें आयरलैंड में टेस्ट मैच खेल चुकी हैं. क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि आयरलैंड में धीरे-धीरे टेस्ट क्रिकेट का महत्व बढ़ रहा है. वहां क्रिकेट को लेकर लोगों का उत्साह भी लगातार बढ़ता जा रहा है. केन विलियमसन के पास इस मैच में एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है. अगर वह इस टेस्ट मैच में अर्धशतक बना लेते हैं, तो वे दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बन जाएंगे जिन्होंने टेस्ट खेलने वाले सभी 12 देशों में 50 या उससे ज्यादा रन बनाए हों.
केन विलियमसन न्यूजीलैंड के सबसे सफल टेस्ट बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. वहीं टॉम लैथम भी लंबे समय से टीम के भरोसेमंद खिलाड़ी रहे हैं. दोनों खिलाड़ियों की यह उपलब्धि क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी. आइए ये भी जानते हैं कि किस किस खिलाड़ी ने अलग अलग देशों में सबसे ज्यादा मैच खेले हैं.
सबसे ज़्यादा देशों में टेस्ट खेलने वाले क्रिकेटर्स:
केन विलियमसन (न्यूज़ीलैंड)– 12*
टॉम लैथम (न्यूज़ीलैंड)– 12*
शेन वॉर्न (ऑस्ट्रेलिया)– 11
रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)– 11
वकार यूनिस (पाकिस्तान)– 11
सकलैन मुश्ताक (पाकिस्तान)– 11
यूनिस खान (पाकिस्तान)– 11
इंजमाम-उल-हक (पाकिस्तान)– 11
मोहम्मद यूसुफ (पाकिस्तान)– 11
मिस्बाह-उल-हक (पाकिस्तान)– 11
क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)– 11
शिवनारायण चंद्रपॉल (वेस्टइंडीज)–11