Home > क्रिकेट > रिकी पोंटिंग, धोनी और बटलर सब पीछे! इंग्लैंड के इस बल्लेबाज ने रच दिया इतिहास; आउट नहीं कर पाया कोई भी गेंदबाज

रिकी पोंटिंग, धोनी और बटलर सब पीछे! इंग्लैंड के इस बल्लेबाज ने रच दिया इतिहास; आउट नहीं कर पाया कोई भी गेंदबाज

IND VS ENG: हाल ही में भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में रूट ने एक ऐसा कारनामा किया जो वनडे क्रिकेट में कोई दूसरा बैट्समैन कभी नहीं कर पाया. पूरी सीरीज के दौरान भारतीय बॉलर्स ने हर स्ट्रेटेजी आजमाई, लेकिन जो रूट को एक बार भी आउट नहीं कर पाए.

By: Divyanshi Singh | Published: July 19, 2026 11:59:08 PM IST

पूरी सीरीज आउट नहीं हुआ ये स्टार बल्लेबाज
पूरी सीरीज आउट नहीं हुआ ये स्टार बल्लेबाज


IND VS ENG: जब क्रिकेट की दुनिया में क्लास और कंसिस्टेंसी की बात आती है, तो इंग्लैंड के स्टार बैट्समैन जो रूट का नाम हमेशा दिमाग में आता है. हाल ही में भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में रूट ने एक ऐसा कारनामा किया जो वनडे क्रिकेट में कोई दूसरा बैट्समैन कभी नहीं कर पाया. पूरी सीरीज के दौरान भारतीय बॉलर्स ने हर स्ट्रेटेजी आजमाई, लेकिन जो रूट को एक बार भी आउट नहीं कर पाए.

जो रूट ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर सीरीज के आखिरी वनडे में जो रूट ने सिर्फ 48 गेंदों पर नाबाद 74 रनों की तूफानी पारी खेली. यह पूरी सीरीज जो रूट के नाम रही. इस आखिरी मैच से पहले उन्होंने सीरीज के शुरुआती मैच में नाबाद 76 और दूसरे मैच में नाबाद 99 रनों की शानदार पारी खेली थी. पूरी तीन मैचों की सीरीज में रूट ने कुल 257 गेंदों का सामना किया और बिना आउट हुए 249 रन बनाए. इसके साथ ही उन्होंने एक वनडे सीरीज में बिना आउट हुए सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है. उन्होंने इंग्लैंड के जोस बटलर के 248 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

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वनडे सीरीज़ में बिना आउट हुए सबसे ज़्यादा रन

  • 249 रन – जो रूट (vs. इंडिया, 2026)
  • 248 रन – जोस बटलर (vs. नीदरलैंड्स, 2022)
  • 241 रन – रिकी पोंटिंग (vs. न्यूज़ीलैंड, 2007)
  • 234 रन – जावेद मियांदाद (vs. इंडिया, 1982)
  • 212 रन – MS धोनी (vs. इंग्लैंड, 2011)

इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास का एक और रिकॉर्ड

जो रूट वनडे क्रिकेट में लगातार रन बना रहे हैं, सिर्फ़ इस सीरीज़ में ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ समय से. अपने ज़बरदस्त फ़ॉर्म से, उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास में एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. रूट अब लगातार छह वनडे पारियों में 50 या उससे ज़्यादा रन बनाने वाले इंग्लैंड के पहले बैट्समैन बन गए हैं. इसके अलावा, वह पिछली चार पारियों में नाबाद रहे हैं.

जो रूट की पिछली 6 वनडे पारियां

  • 61 रन (90 बॉल)
  • 75 रन (90 बॉल)
  • 111* रन (108 बॉल)
  • 76* रन (76 बॉल)
  • 99* रन (133 बॉल)
  • 74* रन (39 बॉल)

जो रूट की पिछली 6 वनडे पारियां

  • 61 रन (90 बॉल)
  • 75 रन (90 बॉल)
  • 111* रन (108 बॉल)
  • 76* रन (76 बॉल)
  • 99* रन (133 बॉल)
  • 74* रन (39 बॉल)

Tags: IND vs ENGjoe root
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