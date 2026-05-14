MI vs PBKS: हार्दिक पांड्या बाहर, सूर्या भी आउट, क्या पंजाब के खिलाफ जसप्रीत बुमराह करेंगे कप्तानी?

MI vs PBKS: पंजाब किंग्स को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 14 मई को मैच खेलना है. जसप्रीत बुमराह के लिए गुरुवार (14 मई) का दिन बेहद खास साबित हो सकता है. मुंबई के स्टार तेज गेंदबाज को आईपीएल 2026 में पंजाब के खिलाफ होने वाले महत्वपूर्ण मुकाबले में पहली बार टीम की कप्तानी करने का मौका मिल सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या और उपकप्तान सूर्यकुमार यादव की अनुपस्थिति में बुमराह को कप्तानी सौंपी जा सकती है.

32 साल के बुमराह साल 2013 से मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं. पिछले एक दशक में उन्होंने अपनी घातक यॉर्कर, सटीक लाइन-लेंथ और दबाव में शानदार प्रदर्शन के दम पर खुद को फ्रेंचाइजी के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में खुद को शामिल किया है. मुंबई इंडियंस के पांच आईपीएल खिताबों में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है. अगर टीम मैनेजमेंट उन्हें कप्तानी सौंपता है, तो यह उनके लिए बड़ी बात होगी. रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक पांड्या पीठ में ऐंठन (Back Spasms) से जूझ रहे हैं और इसी कारण वह धर्मशाला नहीं पहुंचे हैं.

सूर्यकुमार यादव निजी कारणों से नहीं खेल रहे

इस समस्या के चलते वह लखनऊ और बेंगलुरु के खिलाफ मुंबई इंडियंस के पिछले दो मुकाबलों में भी हिस्सा नहीं ले सके थे. टीम मैनेजमेंट उनकी फिटनेस को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता. दूसरी ओर, सूर्यकुमार यादव भी निजी कारणों से इस मुकाबले के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं. हालांकि टीम में अनुभवी खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में बुमराह सबसे स्वाभाविक और मजबूत विकल्प के रूप में सामने आए हैं.

तिलक वर्मा भी विकल्प, लेकिन बुमराह पर ज्यादा भरोसा