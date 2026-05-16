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जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देने की प्लानिंग, अब 1 ही सीरीज खेल पाएंगे, सिराज-कृष्णा पर आ सकता है भार

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट या वनडे सीरीज में से केवल एक फॉर्मेट में खेल सकते हैं. बीसीसीआई उनके कार्यभार को देखते हुए यह फैसला ले सकती है.

By: Satyam Sengar | Published: May 16, 2026 5:14:04 PM IST

जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देने की प्लानिंग में बीसीसीआई.
जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देने की प्लानिंग में बीसीसीआई.


भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है. रिपोर्ट के अनुसार, बुमराह अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच या फिर तीन मैचों की वनडे सीरीज में से केवल एक में ही हिस्सा लेंगे. बीसीसीआई उनके कार्यभार (वर्कलोड) को ध्यान में रखते हुए यह फैसला कर सकती है. यह एकमात्र टेस्ट मैच 6 जून से 10 जून तक न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. इसके बाद वनडे सीरीज 14 जून से शुरू होगी.
इस सीरीज का पहला मैच धर्मशाला में, दूसरा 17 जून को लखनऊ में और तीसरा 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा. आईपीएल 2026 के बाद लगातार मैचों के कारण बुमराह पर अतिरिक्त दबाव रहेगा, इसलिए टीम प्रबंधन उन्हें दोनों सीरीज में शामिल नहीं करना चाहता. रिपोर्ट के अनुसार, यदि जसप्रीत बुमराह टेस्ट मैच खेलते हैं तो उन्हें वनडे सीरीज से बाहर रहना होगा. वहीं यदि वह वनडे सीरीज में खेलते हैं, तो टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं लेंगे. यह निर्णय पूरी तरह उनके फिटनेस और टीम की रणनीति पर आधारित होगा.

सिराज और प्रसिद्ध पर आ सकती है जिम्मेदारी

अगर बुमराह उपलब्ध नहीं होते हैं, तो भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा  पर आ सकती है. इसके अलावा आकाश दीप और हर्षित राणा के चोटिल होने के कारण टीम के विकल्प सीमित हो सकते हैं. ऐसे में जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को रिजर्व खिलाड़ी के रूप में मौका मिल सकता है, हालांकि उन्हें ऑलराउंडर नीतिश रेड्डी से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा.

कब खेला था आखिरी टेस्ट?

बुमराह ने अपना आखिरी टेस्ट मैच पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था, जहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए आठ विकेट हासिल किए थे. उनके अनुभव और कौशल को देखते हुए टीम इंडिया उनके चयन को लेकर संतुलित फैसला लेना चाहती है, ताकि उनका फिटनेस स्तर भी सुरक्षित रहे और टीम को भी फायदा मिले.

Tags: Jasprit Bumrah
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