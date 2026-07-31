Jasprit Bumrah: क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, बुमराह ने पास की फिटनेस टेस्ट; अब गेंदबाजी से इस सीरीज में मचाएंगे तबाही

Jasprit Bumrah: भारत के दिग्गज तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है. यह भारतीय टीम और फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है. टीम में बुमराह की मौजूदगी हमेशा विरोधी टीम पर एक खास प्रेशर डालती है. तो चलिए जानते हैं कि फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद बुमराह टीम इंडिया के लिए किस सीरीज़ में खेलेंगे.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, बुमराह के फिटनेस टेस्ट पास करने की खबर आई. बुमराह हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर वनडे सीरीज़ में खेलते हुए दिखे थे, जहाँ उन्हें चोट लग गई थी. वह लॉर्ड्स में खेले गए सीरीज़ के आखिरी वनडे में नहीं खेल पाए थे. इसके बाद वह रिहैब के लिए बीसीसीआई के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में आए थे. उन्हें बीसीसीआई के COE से फिटनेस सर्टिफिकेट मिल गया है.

वह भारत के लिए किस सीरीज़ में खेलेंगे?

भारतीय टीम को 15 अगस्त से श्रीलंका में दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेलनी है. इस सीरीज़ के लिए टीम इंडिया का ऐलान 28 जुलाई को किया गया था, जिसमें जसप्रीत बुमराह भी शामिल थे. हालाँकि, BCCI ने कहा था कि बुमराह का खेलना उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा. अब, बुमराह ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और टेस्ट सीरीज़ में खेलते हुए नज़र आएंगे.

बुमराह ने आखिरी बार पिछले साल नवंबर (2025) में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट खेला था. अब, वह लगभग एक साल बाद टेस्ट में खेलते हुए नज़र आएंगे. यह देखना दिलचस्प होगा कि वह सीरीज़ में कैसा परफॉर्म करते हैं.

श्रीलंका टेस्ट सीरीज़ के लिए भारतीय टीम:

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन.

भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज़ शेड्यूल