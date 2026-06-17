कौन हैं जेम्स रियू? जिन्हें इंग्लैंड टीम के लिए टेस्ट डेब्यू का मिला मौका, काउंटी में रहा धमाकेदार प्रदर्शन

इंग्लैंड के युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज जेम्स रियू को आखिरकार इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा मौका मिल गया है. वह बुधवार को लंदन के केनिंग्टन ओवल मैदान पर न्यूज़ीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में अपना टेस्ट डेब्यू करेंगे. इंग्लैंड टीम में उनकी एंट्री तब हुई जब नियमित विकेटकीपर जेमी स्मिथ अपने दूसरे बच्चे के जन्म के कारण टीम से बाहर हो गए. जेमी स्मिथ को परिवार के साथ समय बिताने की अनुमति दी गई है. ऐसे में टीम प्रबंधन ने शानदार फॉर्म में चल रहे जेम्स रियू को प्लेइंग XI में शामिल करने का फैसला किया. काउंटी क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर रियू लंबे समय से चयनकर्ताओं की नजर में थे.

साल 2004 में लंदन में जन्मे जेम्स रियू ने कम उम्र में ही अपनी प्रतिभा का परिचय दे दिया था. उन्होंने 2022 अंडर-19 विश्व कप में इंग्लैंड की ओर से शानदार प्रदर्शन किया था. उस टूर्नामेंट में उन्होंने 9 मैचों में 200 रन बनाए और टीम को फाइनल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्हें अगले वर्ष श्रीलंका दौरे पर इंग्लैंड लायंस टीम में जगह मिली.

काउंटी क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड

जेम्स रियू का असली उभार 2023 के काउंटी सीजन में देखने को मिला. उन्होंने समरसेट के मुख्य विकेटकीपर के रूप में अपनी जगह पक्की की और काउंटी चैंपियनशिप में 1000 से ज्यादा रन बनाए. इस दौरान उन्होंने पांच शतक लगाए, जिसमें टॉनटन में हैम्पशायर के खिलाफ खेली गई 221 रन की पारी सबसे यादगार रही. उनकी निरंतर सफलता ने उन्हें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सबसे भरोसेमंद युवा खिलाड़ियों में शामिल कर दिया. 2025 में जॉर्डन कॉक्स के चोटिल होने के बाद उन्हें पहली बार टेस्ट टीम में बुलाया गया था.

1939 के बाद बनाया खास रिकॉर्ड

जेम्स रियू ने घरेलू क्रिकेट में 10 प्रथम श्रेणी शतक पूरे कर एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया. वह 1939 में डेनिस कॉम्पटन के बाद सबसे कम उम्र में यह उपलब्धि हासिल करने वाले इंग्लिश खिलाड़ी बने. उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में भारत की दौरा करने वाली टीम के खिलाफ काउंटी सिलेक्ट इलेवन के लिए पेशेवर क्रिकेट में पदार्पण किया था. अब न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू के साथ जेम्स रियू के पास खुद को इंटरनेशनल स्तर पर साबित करने का सुनहरा अवसर है. इंग्लैंड क्रिकेट प्रशंसकों को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं.