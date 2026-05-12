टीम इंडिया में रोहित शर्मा का खौफ, ईशान किशन का वो पुराना वीडियो, शुभमन गिल को दी थी चेतावनी

आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे ईशान भारतीय टीम में वापसी का इंतजार कर रहे ईशान किशन का एक मजेदार वीडियो आज भी क्रिकेट फैंस को खूब पसंद आता है. यह वीडियो भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए टेस्ट मैच का है, जिसमें ईशान किशन की बात स्टंप माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो गई थी. विकेट के पीछे खड़े होकर ईशान लगातार अपने साथियों से बात कर रहे थे और माहौल बनाए हुए थे. इससे यह भी पता चलता है कि रोहित शर्मा का टीम इंडिया में कितना खौफ था.

यह घटना साल 2023 में डोमिनिका में खेले गए पहले टेस्ट मैच की है. इसी मुकाबले में ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला मैच खेला था. यशस्वी ने शानदार शतक लगाया, जबकि ईशान ने विकेटकीपिंग में बेहतरीन प्रदर्शन किया. उन्होंने शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा की गेंदों पर शानदार कैच पकड़े. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनकी शुभमन गिल से हुई मजेदार बात की हुई. हालांकि, जब रोहित शर्मा ने यह रिकॉर्डिंग सुनी होगी तो उन्होंने ईशान के हल्के फुल्के तो मजे लिए ही होंगे.

स्टंप माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हुई मजेदार बात

वेस्टइंडीज की पारी के 65वें ओवर से पहले ईशान किशन ने शुभमन गिल से हंसते हुए कहा, “रोहित भैया फिर गाली देंगे तेरे को.” उनका इशारा कप्तान रोहित शर्मा की ओर था, जो चाहते थे कि सभी खिलाड़ी मैदान पर पूरी तरह ध्यान लगाकर रहें. यह बात स्टंप माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो गई और कुछ ही समय में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. फैंस ने ईशान के इस मजेदार अंदाज को खूब पसंद किया.

तीन साल बाद भी वायरल हो रहा है वीडियो