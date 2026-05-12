Home > क्रिकेट > टीम इंडिया में रोहित शर्मा का खौफ, ईशान किशन का वो पुराना वीडियो, शुभमन गिल को दी थी चेतावनी

टीम इंडिया में रोहित शर्मा का खौफ, ईशान किशन का वो पुराना वीडियो, शुभमन गिल को दी थी चेतावनी

ईशान किशन का शुभमन गिल से कहा गया मजेदार वाक्य “रोहित भैया फिर डांट देंगे” एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. तीन साल पुराने इस वीडियो को क्रिकेट प्रशंसक आज भी बड़े मजे से देख रहे हैं.

By: Satyam Sengar | Published: May 12, 2026 4:02:29 PM IST

ईशान किशन का वो पुराना वीडियो.
ईशान किशन का वो पुराना वीडियो.


आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे ईशान भारतीय टीम में वापसी का इंतजार कर रहे ईशान किशन का एक मजेदार वीडियो आज भी क्रिकेट फैंस को खूब पसंद आता है. यह वीडियो भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए टेस्ट मैच का है, जिसमें ईशान किशन की बात स्टंप माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो गई थी. विकेट के पीछे खड़े होकर ईशान लगातार अपने साथियों से बात कर रहे थे और माहौल बनाए हुए थे. इससे यह भी पता चलता है कि रोहित शर्मा का टीम इंडिया में कितना खौफ था.
 
यह घटना साल 2023 में डोमिनिका में खेले गए पहले टेस्ट मैच की है. इसी मुकाबले में ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला मैच खेला था. यशस्वी ने शानदार शतक लगाया, जबकि ईशान ने विकेटकीपिंग में बेहतरीन प्रदर्शन किया. उन्होंने शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा की गेंदों पर शानदार कैच पकड़े. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनकी शुभमन गिल से हुई मजेदार बात की हुई. हालांकि, जब रोहित शर्मा ने यह रिकॉर्डिंग सुनी होगी तो उन्होंने ईशान के हल्के फुल्के तो मजे लिए ही होंगे.

View this post on Instagram

You Might Be Interested In

A post shared by Reign Of Rohit (@reign.of.rohit)



 
स्टंप माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हुई मजेदार बात
वेस्टइंडीज की पारी के 65वें ओवर से पहले ईशान किशन ने शुभमन गिल से हंसते हुए कहा, “रोहित भैया फिर गाली देंगे तेरे को.” उनका इशारा कप्तान रोहित शर्मा की ओर था, जो चाहते थे कि सभी खिलाड़ी मैदान पर पूरी तरह ध्यान लगाकर रहें. यह बात स्टंप माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो गई और कुछ ही समय में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. फैंस ने ईशान के इस मजेदार अंदाज को खूब पसंद किया.
 
तीन साल बाद भी वायरल हो रहा है वीडियो
ईशान की यह बात कहने के तुरंत बाद रविचंद्रन अश्विन ने आखिरी विकेट लिया और शुभमन गिल ने शानदार कैच पकड़ा. अश्विन ने पांच विकेट लेकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. इसके बाद रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी की. लगभग तीन साल पुराना यह वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर बार-बार वायरल होता है और क्रिकेट  फैंस को हंसने पर मजबूर कर देता है.

Tags: ishan kishan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या आप आम के इन प्रकारों को जानते हैं?

May 11, 2026

चिया सीड्स के 5 फायदे

May 11, 2026

ऐसे बिताएं बड़े मंगलवार का दिन, खुश हो जाएंगे बजरंगबली!

May 11, 2026

गर्मियों में लीची खाने के गजब के फायदे

May 11, 2026

वेट लॉस के 8 जादुई ड्रिंक्स

May 11, 2026

Summer Tips: भूलकर भी न खाएं 5 फल

May 11, 2026
टीम इंडिया में रोहित शर्मा का खौफ, ईशान किशन का वो पुराना वीडियो, शुभमन गिल को दी थी चेतावनी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

टीम इंडिया में रोहित शर्मा का खौफ, ईशान किशन का वो पुराना वीडियो, शुभमन गिल को दी थी चेतावनी
टीम इंडिया में रोहित शर्मा का खौफ, ईशान किशन का वो पुराना वीडियो, शुभमन गिल को दी थी चेतावनी
टीम इंडिया में रोहित शर्मा का खौफ, ईशान किशन का वो पुराना वीडियो, शुभमन गिल को दी थी चेतावनी
टीम इंडिया में रोहित शर्मा का खौफ, ईशान किशन का वो पुराना वीडियो, शुभमन गिल को दी थी चेतावनी