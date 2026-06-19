Home > क्रिकेट > ईशान किशन का शुभमन गिल पर घटिया इल्जाम, आउट कराने का आरोप, बोले- मेरे 70 रन कम कर दिए

ईशान किशन का शुभमन गिल पर घटिया इल्जाम, आउट कराने का आरोप, बोले- मेरे 70 रन कम कर दिए

भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे मुकाबले में ईशान किशन ने शानदार 125 रनों की पारी खेली. उन्होंने मजाक में कप्तान शुभमन गिल पर आरोप लगाया कि छह छक्के लगाने के लिए कहकर उन्होंने उनके 70 रन कम कर दिए. वहीं गिल ने भी शानदार शतक लगाकर भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाया.

By: Satyam Sengar | Published: June 19, 2026 11:58:38 AM IST

ईशान किशन ने कहा गिल ने मेरे 70 रन कम करा दिए.
ईशान किशन ने कहा गिल ने मेरे 70 रन कम करा दिए.


भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए हालिया वनडे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. ईशान किशन इस मैच में बड़ी पारी खेल रहे थे और उनका इरादा एक और दोहरा शतक लगाने का था. हालांकि, वह 125 रन बनाकर आउट हो गए. अपनी पारी में उन्होंने 79 गेंदों का सामना किया और 14 चौके और 7 छक्के लगाए.

बीसीसीआई द्वारा जारी किए गए वीडियो में ईशान किशन ने मैच के दौरान हुई एक मजेदार घटना का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि भारत की पारी के 37वें ओवर में अफगानिस्तान के गेंदबाज नंगेलिया खरोती की गेंदों पर उन्होंने लगातार दो छक्के लगाए थे. इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने उन्हें ओवर में छह छक्के लगाने के लिए उकसाया. लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में ईशान कैच आउट हो गए. ईशान ने मजाकिया अंदाज में शुभमन गिल से कहा, “मुझे छह छक्के लगवाने के चक्कर में मेरे 70 रन कम कर दिए.” इस पर गिल ने जवाब दिया, “तुझे वैसे भी मारना ही था.” दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई यह बातचीत सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही.

You Might Be Interested In

गिल और ईशान की शानदार साझेदारी

ईशान किशन ने बताया कि उनकी रणनीति बहुत आसान थी. उनका लक्ष्य था कि शुभमन गिल के साथ अच्छी साझेदारी बनाई जाए और सही समय पर गेंदबाजों पर हमला किया जाए. उन्होंने कहा कि पिच बल्लेबाजी के लिए शानदार थी और उन्हें भरोसा था कि वे कभी भी बड़े शॉट खेल सकते हैं. वहीं शुभमन गिल ने भी इस मुकाबले में शानदार शतक लगाया. उन्होंने 110 गेंदों पर 154 रनों की तूफानी पारी खेली. दोनों बल्लेबाजों की शानदार पारियों की बदौलत भारत ने 49.5 ओवर में 402 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.

गिल ने क्या कहा?

बाद में गिल ने मजाक में ईशान से पूछा कि उन्होंने करीब पांच-छह ओवर तक उन्हें स्ट्राइक क्यों नहीं दी. इस पर ईशान ने कहा कि वह स्पिन गेंदबाजों पर हमला करना चाहते थे. गिल ने मजाक करते हुए कहा कि वह लगातार पांच गेंदों पर छक्के लगाकर आखिरी गेंद पर एक रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखते. ईशान ने माना कि उन्होंने ऐसा दो-तीन ओवर तक किया था. अब सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा.

Tags: home-hero-pos-3ishan kishanSHUBMAN GILL
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किन्नौरी गर्ल अदिति नेगी ने द्रौपदी प्रथा को लेकर क्या...

June 18, 2026

ज्यादा गर्म पानी पीने के नुकसान

June 18, 2026

हेल्दी रहने के लिए कौन से फल खाएं?

June 18, 2026

कुर्सी पर ज्यादा देर बैठने से हो सकते हैं ये...

June 18, 2026

इन टीवी एक्ट्रेस से कास्टिंग काउच की गंदी डिमांड

June 18, 2026

भारत के लिए सबसे तेज ODI शतक लगाने वाले कप्तान,...

June 18, 2026
ईशान किशन का शुभमन गिल पर घटिया इल्जाम, आउट कराने का आरोप, बोले- मेरे 70 रन कम कर दिए

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ईशान किशन का शुभमन गिल पर घटिया इल्जाम, आउट कराने का आरोप, बोले- मेरे 70 रन कम कर दिए
ईशान किशन का शुभमन गिल पर घटिया इल्जाम, आउट कराने का आरोप, बोले- मेरे 70 रन कम कर दिए
ईशान किशन का शुभमन गिल पर घटिया इल्जाम, आउट कराने का आरोप, बोले- मेरे 70 रन कम कर दिए
ईशान किशन का शुभमन गिल पर घटिया इल्जाम, आउट कराने का आरोप, बोले- मेरे 70 रन कम कर दिए