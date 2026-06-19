ईशान किशन का शुभमन गिल पर घटिया इल्जाम, आउट कराने का आरोप, बोले- मेरे 70 रन कम कर दिए

भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए हालिया वनडे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. ईशान किशन इस मैच में बड़ी पारी खेल रहे थे और उनका इरादा एक और दोहरा शतक लगाने का था. हालांकि, वह 125 रन बनाकर आउट हो गए. अपनी पारी में उन्होंने 79 गेंदों का सामना किया और 14 चौके और 7 छक्के लगाए.

बीसीसीआई द्वारा जारी किए गए वीडियो में ईशान किशन ने मैच के दौरान हुई एक मजेदार घटना का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि भारत की पारी के 37वें ओवर में अफगानिस्तान के गेंदबाज नंगेलिया खरोती की गेंदों पर उन्होंने लगातार दो छक्के लगाए थे. इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने उन्हें ओवर में छह छक्के लगाने के लिए उकसाया. लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में ईशान कैच आउट हो गए. ईशान ने मजाकिया अंदाज में शुभमन गिल से कहा, “मुझे छह छक्के लगवाने के चक्कर में मेरे 70 रन कम कर दिए.” इस पर गिल ने जवाब दिया, “तुझे वैसे भी मारना ही था.” दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई यह बातचीत सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही.

गिल और ईशान की शानदार साझेदारी

ईशान किशन ने बताया कि उनकी रणनीति बहुत आसान थी. उनका लक्ष्य था कि शुभमन गिल के साथ अच्छी साझेदारी बनाई जाए और सही समय पर गेंदबाजों पर हमला किया जाए. उन्होंने कहा कि पिच बल्लेबाजी के लिए शानदार थी और उन्हें भरोसा था कि वे कभी भी बड़े शॉट खेल सकते हैं. वहीं शुभमन गिल ने भी इस मुकाबले में शानदार शतक लगाया. उन्होंने 110 गेंदों पर 154 रनों की तूफानी पारी खेली. दोनों बल्लेबाजों की शानदार पारियों की बदौलत भारत ने 49.5 ओवर में 402 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.

गिल ने क्या कहा?

बाद में गिल ने मजाक में ईशान से पूछा कि उन्होंने करीब पांच-छह ओवर तक उन्हें स्ट्राइक क्यों नहीं दी. इस पर ईशान ने कहा कि वह स्पिन गेंदबाजों पर हमला करना चाहते थे. गिल ने मजाक करते हुए कहा कि वह लगातार पांच गेंदों पर छक्के लगाकर आखिरी गेंद पर एक रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखते. ईशान ने माना कि उन्होंने ऐसा दो-तीन ओवर तक किया था. अब सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा.