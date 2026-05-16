Home > क्रिकेट > IPL: विराट कोहली का ऐसा क्रेज, जिस मैच में खेलते हैं उसकी टिकट 80000 की, लोग खरीद भी रहे, सामने आया बड़ा स्कैम

IPL: विराट कोहली का ऐसा क्रेज, जिस मैच में खेलते हैं उसकी टिकट 80000 की, लोग खरीद भी रहे, सामने आया बड़ा स्कैम

आईपीएल टिकट घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें विराट कोहली वाले मैचों की टिकटें 80,000 तक में बेचे जाने का आरोप है. डीडीसीए से जुड़े एक कथित रैकेट की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है. कम्प्लिमेंट्री पास के दुरुपयोग और ब्लैक मार्केटिंग के इस मामले में कई गिरफ्तारियां और पूछताछ हुई हैं.

By: Satyam Sengar | Published: May 16, 2026 3:15:54 PM IST

विराट कोहली के मैचों के टिकट के दाम 80000 रुपए.
विराट कोहली के मैचों के टिकट के दाम 80000 रुपए.


इंडियन प्रीमियर लीग में टिकटों की कालाबाजारी को लेकर बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) से जुड़े एक कथित रैकेट पर जांच शुरू हो गई है. रिपोर्टों के अनुसार स्टार खिलाड़ी विराट कोहली वाले मैचों की टिकटें ब्लैक मार्केट में 80000 तक में बेची जा रही थीं. यह मामला तब सामने आया जब दिल्ली पुलिस ने अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर तीन लोगों को गिरफ्तार किया, जो कथित रूप से मुफ्त (कम्प्लिमेंट्री) आईपीएल टिकट बेचने की कोशिश कर रहे थे.
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मुकीम (35), गुफरान (36) और मोहम्मद फैसल (38) के रूप में हुई है. पूछताछ के बाद पुलिस ने एक पेट्रोल पंप कर्मचारी पंकज यादव से भी सवाल किए. जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, डीडीसीए के कुछ अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया और उनसे कई घंटों तक पूछताछ की गई. जांच एजेंसियों के अनुसार, हर आईपीएल मैच में लगभग 1,000 से 1,200 कम्प्लिमेंट्री टिकटों के दुरुपयोग की आशंका है. इन टिकटों को कथित रूप से एक संगठित प्रणाली के जरिए ब्लैक मार्केट में पहुंचाया जा रहा था, जिसमें डीडीसीए का एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल बताया जा रहा है.

विराट कोहली के मैट में टिकट महंगी

पुलिस सूत्रों के अनुसार, टिकटों की कीमतें मैच की लोकप्रियता और खिलाड़ियों की स्टार वैल्यू पर निर्भर करती थीं. जिन मैचों में विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी होते थे, वहां टिकटों की मांग बहुत अधिक रहती थी और कीमत 80,000 तक पहुंच जाती थी. सामान्य मैचों में यह कीमत 8,000 से 80,000 के बीच बताई गई है.

DDA को मिलते हैं 6000 पास

आईपीएल नियमों के अनुसार, हर फ्रेंचाइजी को अपने घरेलू मैदान के लिए कुल स्टेडियम क्षमता का लगभग 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा कम्प्लिमेंट्री पास के रूप में देना होता है. डीडीसीए को हर मैच में लगभग 6,000 पास मिलते हैं, जिनमें से करीब 4,000 सदस्यों को वितरित किए जाते हैं. हालांकि, जांच में यह भी सामने आया है कि बचे हुए या अतिरिक्त पासों का गलत इस्तेमाल कर उन्हें अवैध रूप से बेचा गया. कथित रूप से इन्हीं पासों को कुछ बिचौलियों के माध्यम से ब्लैक मार्केट में पहुंचाया गया, जिससे बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया.

Tags: IPL 2026virat kohli
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