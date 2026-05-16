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MS धोनी ने आजमाई ऐसी ट्रिक, अंपायर भी घबराया, हुआ कंफ्यूज, खुद का ही फैसला बदला

IPL 2020 के CSK vs SRH मैच में एमएस धोनी के एक इशारे के बाद अंपायर पॉल राइफल ने वाइड गेंद का फैसला बदल दिया था. आइए जानते हैं आखिरकार मुकाबले में क्या हुआ था.

By: Satyam Sengar | Published: May 16, 2026 1:26:03 PM IST

जब धोनी ने अंपायर को कर दिया कंफ्यूज.
जब धोनी ने अंपायर को कर दिया कंफ्यूज.


इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में कई ऐसे पल रहे हैं, जिन्हें क्रिकेट फैंस सालों बाद भी याद करते हैं. ऐसा ही एक विवादित मामला साल 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए मुकाबले में देखने को मिला था. दुबई में खेले गए इस मैच में धोनी  के एक इशारे ने मैदान पर ऐसा असर डाला कि अंपायर  को अपना पॉल रिफील को अपना फैसला बदलना पड़ा. यह घटना हैदराबाद की पारी के अंतिम ओवरों के दौरान हुई.
चेन्नई के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी कर रहे थे और बल्लेबाजी कर रहे थे राशिद खान. ठाकुर की एक गेंद बल्लेबाज से काफी दूर निकलती हुई दिखाई दी. इसके बाद अंपायर पॉल राइफल ने वाइड गेंद का संकेत देने के लिए अपने हाथ फैलाने शुरू किए. तभी विकेट के पीछे खड़े धोनी ने तुरंत रिएक्शन दी और संकेत दिया कि गेंद वाइड नहीं थी. धोनी के इस रिएक्शन को देखने के बाद अंपायर कुछ क्षण के लिए रुके और फिर अपना फैसला बदलते हुए वाइड गेंद नहीं दी.

वॉर्नर भी नाराज दिखाई दिए

यह दृश्य कैमरे में कैद हो गया और कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. मैच के दौरान हैदराबाद के कप्तान डेविड वॉर्नर भी इस फैसले से नाराज दिखाई दिए. इस घटना के बाद क्रिकेट फैंस के बीच बड़ी बहस छिड़ गई. कुछ लोगों का कहना था कि किसी भी खिलाड़ी के प्रभाव में आकर अंपायर को अपना निर्णय नहीं बदलना चाहिए. वहीं, धोनी के फैंस का मानना था कि बल्लेबाज अपनी जगह से हिले थे, इसलिए गेंद नियमों के अनुसार वाइड नहीं थी.

चेन्नई की शानदार जीत

विवाद के बावजूद चेन्नई ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी और अंत में 20 रन से जीत दर्ज की. वहीं हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा. यह घटना आज भी इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे चर्चित विवादों में गिनी जाती है और धोनी की तेज समझ और मैदान पर उनके प्रभाव को दर्शाती है. साल 2020 में मुंबई इंडियंस ने आईपीएल फाइनल जीता था.

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Tags: iplms dhoni
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