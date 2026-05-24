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48000 करोड़… BCCI की कमाई में मीडिया राइट्स का अहम योगदान, एक IPL सीजन से कितना कमाता है बोर्ड?

आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है और आईपीएल की रिवेन्यू आज के समय में 48,000 करोड़ रुपये पहुंच गई है. आइए जानते हैं बीसीसीआई की कमाई, फ्रेंचाइजी की हिस्सेदारी और आईपीएल के आर्थिक मॉडल की पूरी जानकारी.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 24, 2026 3:47:49 PM IST

आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है.
आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है.


आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग बन चुकी है. यह सिर्फ एक खेल नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है. टीवी और मोबाइल पर मैच दिखाने के अधिकार यानी मीडिया राइट्स से ही इसमें हजारों करोड़ रुपये की कमाई होती है. हाल ही में इन मीडिया राइट्स की कीमत करीब 48,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. आईपीएल के मैच दिखाने के लिए टीवी चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म बड़ी कंपनियां आपस में बोली लगाती हैं.
आईपीएल जो कंपनी सबसे ज्यादा पैसे देती है, उसे मैच दिखाने का अधिकार मिल जाता है. इसी वजह से आईपीएल दुनिया की सबसे महंगी खेल लीग्स में शामिल हो गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) आईपीएल को चलाने वाली सबसे बड़ी संस्था है. आईपीएल से होने वाली कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा बीसीसीआई को मिलता है. मीडिया राइट्स से आने वाली कुल कमाई का लगभग 45 से 50 प्रतिशत हिस्सा बीसीसीआई के पास जाता है. यानी एक आईपीएल सीजन से बीसीसीआई आसानी से 20000 करोड़ से 24000 करोड़ के बीच की कमाई करता है.

बीसीसीआई की कमाई और कहां कहां से होती है

इसके अलावा बीसीसीआई को टीमों की फीस, स्पॉन्सरशिप, टिकट बिक्री और दूसरे विज्ञापनों से भी कमाई होती है. हर टीम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा एक बड़े “कॉमन पूल” में देती है, जिसे बाद में सभी में बांटा जाता है. आईपीएल का फायदा सिर्फ बीसीसीआई को नहीं होता, बल्कि सभी 10 टीमों और खिलाड़ियों को भी मिलता है. खिलाड़ियों को मोटी सैलरी मिलती है और टीमों की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है.

आईपीएल एक एंटरटेनमेंट शो भी

इसी वजह से हर साल आईपीएल और भी बड़ा होता जा रहा है. आज आईपीएल सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि एक बड़ा एंटरटेनमेंट शो बन चुका है जिसे दुनिया भर के लोग देखते हैं. इससे भारतीय क्रिकेट को भी काफी फायदा हुआ है और यह और मजबूत हुआ है. आने वाले समय में आईपीएल की कमाई और बढ़ने की उम्मीद है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग बनी रहेगी.

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Tags: IPL 2026
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