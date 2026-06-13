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वैभव सूर्यवंशी को मिलेंगे ज्यादा पैसे? सैलरी बढ़ाने पर विचार कर रहा BCCI, विराट-रोहित को भी होगा फायदा

आईपीएल में खिलाड़ियों की सैलरी बढ़ेगी या नहीं? बीसीसीआई ने ऑक्शन पर्स, विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता और 2028 से आईपीएल में 94 मैच कराने की योजना पर बड़ा अपडेट दिया है.

By: Satyam Sengar | Published: June 13, 2026 4:54:26 PM IST

वैभव सूर्यवंशी को मिलेंगे ज्यादा पैसे?
वैभव सूर्यवंशी को मिलेंगे ज्यादा पैसे?


आईपीएल में खेलने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाली रकम आगे बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल बीसीसीआई कोई बड़ा फैसला लेने के मूड में नहीं दिख रहा है. हाल ही में खत्म हुए आईपीएल सीजन के बाद खिलाड़ियों की उपलब्धता और ऑक्शन पर्स को लेकर कई सवाल उठे थे, जिस पर बोर्ड ने अपना पक्ष साफ कर दिया है. इस सीजन में कई विदेशी खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध नहीं रहे. ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड शुरुआती मुकाबलों में नहीं खेल पाए.

इसका असर उनकी टीमों पर भी पड़ा. वहीं राजस्थान रॉयल्स के कोच कुमार संगकारा ने सैम करन को लेकर नाराजगी जताई थी. सैम करन ने चोट का कारण बताकर आईपीएल से नाम वापस ले लिया था, लेकिन बाद में इंग्लैंड में टी20 क्रिकेट खेलते नजर आए. बीसीसीआई का कहना है कि किसी खिलाड़ी की उपलब्धता का मामला फ्रेंचाइजी और खिलाड़ी के बीच का है. बोर्ड इसमें बीच-बचाव नहीं करेगा. अगर कोई खिलाड़ी बिना सही वजह के आईपीएल से हटता है तो उसके खिलाफ पहले से नियम बने हुए हैं.

ऑक्शन पर्स बढ़ाने पर क्या है BCCI का प्लान?

फिलहाल हर टीम के पास खिलाड़ियों को खरीदने के लिए 125 करोड़ रुपये का पर्स होता है. कई लोगों का मानना है कि इसे बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन बीसीसीआई जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहता. बोर्ड का मानना है कि खिलाड़ी सिर्फ ऑक्शन में मिलने वाली रकम से ही नहीं कमाते. उन्हें हर मैच के लिए अलग फीस मिलती है और आईपीएल के दौरान कई बड़े विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप डील भी मिलती हैं. इसलिए पर्स बढ़ाने से पहले सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा. अगर पैसे  बढ़ाए जाए तो भविष्य में वैभव सूर्यवंशी की आईपीएल सैलरी भी बढ़ेगी.

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2028 से और बड़ा होगा आईपीएल

बीसीसीआई 2028 से आईपीएल को और बड़ा बनाने की तैयारी कर रहा है. अभी टूर्नामेंट में 74 मैच खेले जाते हैं, लेकिन भविष्य में यह संख्या बढ़कर 94 हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो आईपीएल को मार्च के पहले हफ्ते में शुरू करना पड़ सकता है. बोर्ड का मानना है कि मार्च से मई के बीच का समय सबसे बेहतर रहेगा. इसके अलावा बीसीसीआई यह भी देख रहा है कि आने वाले समय में द्विपक्षीय सीरीज की कितनी जरूरत रहेगी, क्योंकि अब लगभग हर बड़े क्रिकेट देश की अपनी टी20 लीग है. कुल मिलाकर, बीसीसीआई आईपीएल को और बड़ा बनाने की तैयारी में है, लेकिन खिलाड़ियों की सैलरी और ऑक्शन पर्स को लेकर फिलहाल कोई बड़ा बदलाव तुरंत होने की संभावना नहीं है.

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
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