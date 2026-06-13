वैभव सूर्यवंशी को मिलेंगे ज्यादा पैसे? सैलरी बढ़ाने पर विचार कर रहा BCCI, विराट-रोहित को भी होगा फायदा

इसका असर उनकी टीमों पर भी पड़ा. वहीं राजस्थान रॉयल्स के कोच कुमार संगकारा ने सैम करन को लेकर नाराजगी जताई थी. सैम करन ने चोट का कारण बताकर आईपीएल से नाम वापस ले लिया था, लेकिन बाद में इंग्लैंड में टी20 क्रिकेट खेलते नजर आए. बीसीसीआई का कहना है कि किसी खिलाड़ी की उपलब्धता का मामला फ्रेंचाइजी और खिलाड़ी के बीच का है. बोर्ड इसमें बीच-बचाव नहीं करेगा. अगर कोई खिलाड़ी बिना सही वजह के आईपीएल से हटता है तो उसके खिलाफ पहले से नियम बने हुए हैं.
ऑक्शन पर्स बढ़ाने पर क्या है BCCI का प्लान?
फिलहाल हर टीम के पास खिलाड़ियों को खरीदने के लिए 125 करोड़ रुपये का पर्स होता है. कई लोगों का मानना है कि इसे बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन बीसीसीआई जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहता. बोर्ड का मानना है कि खिलाड़ी सिर्फ ऑक्शन में मिलने वाली रकम से ही नहीं कमाते. उन्हें हर मैच के लिए अलग फीस मिलती है और आईपीएल के दौरान कई बड़े विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप डील भी मिलती हैं. इसलिए पर्स बढ़ाने से पहले सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा. अगर पैसे बढ़ाए जाए तो भविष्य में वैभव सूर्यवंशी की आईपीएल सैलरी भी बढ़ेगी.