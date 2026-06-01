IPL 2026 Final: विराट कोहली ने लगाया शॉट, मोहम्मद सिराज ने लपक लिया कैच, अंपायर ने क्यों नहीं दिया आउट?

फैंस ने लिए मजे

हालांकि, कुछ फैंस मजाकिया अंदाज में यह सवाल पूछने लगे कि जब सिराज ने गेंद पकड़ ली तो विराट कोहली को आउट क्यों नहीं दिया गया? क्रिकेट के नियमों के अनुसार इसका जवाब बिल्कुल साफ है. क्रिकेट के नियम कहते हैं कि किसी बल्लेबाज को आउट करने के लिए कैच मैदान के अंदर मौजूद फील्डर द्वारा खेल क्षेत्र की सीमा के भीतर पकड़ा जाना चाहिए. यदि गेंद बाउंड्री पार कर चुकी है, तो वह पहले ही छक्का या चौका मानी जाती है.

सिराज ने डगआउट में पकड़ा कैच

इस मामले में गेंद बाउंड्री लाइन पार कर चुकी थी और उसके बाद मोहम्मद सिराज ने डगआउट क्षेत्र में कैच पकड़ा. इसलिए यह कैच रिकॉर्ड में नहीं गिना गया और विराट कोहली को आउट नहीं दिया गया. यह घटना भले ही मैच का आधिकारिक हिस्सा नहीं बनी, लेकिन फैंस को खूब मनोरंजन दे गई. कई लोगों ने मजाक में कहा कि अगर डगआउट में बैठे खिलाड़ी के कैच को भी मान लिया जाए, तो क्रिकेट के नियम ही बदल जाएंगे. हालांकि, आखिरकार कोहली की आरसीबी ने फाइनल मुकाबला जीत लिया.