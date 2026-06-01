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IPL 2026 Final: विराट कोहली ने लगाया शॉट, मोहम्मद सिराज ने लपक लिया कैच, अंपायर ने क्यों नहीं दिया आउट?

आईपीएल 2026 फाइनल में विराट कोहली ने 6वीं ओवर की आखिरी गेंद पर एक जबरदस्त शॉट लगाया. गेंद सीधे सिराज के हाथों में गई फिर अंपायर ने आउट क्यों नहीं दिया?

By: Satyam Sengar | Published: June 1, 2026 1:40:09 PM IST

विराट कोहली ने लगाया शॉट, मोहम्मद सिराज ने लपक लिया कैच.
विराट कोहली ने लगाया शॉट, मोहम्मद सिराज ने लपक लिया कैच.


अहमदाबाद: आईपीएल 2026 (IPL 2026) के फाइनल में एक ऐसा मजेदार पल देखने को मिला, जिसने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को भी चौंका दिया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया. सभी को लगा कि यह एक शानदार छक्का है, लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने माहौल को और दिलचस्प बना दिया.

दरअसल, 6वीं ओवर की आखिरी गेंद पर विराट ने एक जबरदस्त शॉट लगाया. गेंद मैदान के बाहर उस दिशा में गई जहां मोहम्मद सिराज अपनी टीम के डगआउट के पास आराम कर रहे थे. सिराज ने गेंद को अपनी तरफ आते देखा और तुरंत शानदार अंदाज में उसे पकड़ लिया. उनके कैच पकड़ते ही स्टेडियम में मौजूद कई दर्शक उत्साहित हो गए और उन्हें लगा कि कोहली आउट हो गए. लेकिन सिराज बाउंड्री के अंदर ही थे. सोशल मीडिया पर भी इस पल का वीडियो तेजी से वायरल होने लगा.

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फैंस ने लिए मजे

हालांकि, कुछ फैंस मजाकिया अंदाज में यह सवाल पूछने लगे कि जब सिराज ने गेंद पकड़ ली तो विराट कोहली को आउट क्यों नहीं दिया गया? क्रिकेट के नियमों के अनुसार इसका जवाब बिल्कुल साफ है. क्रिकेट के नियम कहते हैं कि किसी बल्लेबाज को आउट करने के लिए कैच मैदान के अंदर मौजूद फील्डर द्वारा खेल क्षेत्र की सीमा के भीतर पकड़ा जाना चाहिए. यदि गेंद बाउंड्री पार कर चुकी है, तो वह पहले ही छक्का या चौका मानी जाती है.

सिराज ने डगआउट में पकड़ा कैच

इस मामले में गेंद बाउंड्री लाइन पार कर चुकी थी और उसके बाद मोहम्मद सिराज ने डगआउट क्षेत्र में कैच पकड़ा. इसलिए यह कैच रिकॉर्ड में नहीं गिना गया और विराट कोहली को आउट नहीं दिया गया. यह घटना भले ही मैच का आधिकारिक हिस्सा नहीं बनी, लेकिन फैंस को खूब मनोरंजन दे गई. कई लोगों ने मजाक में कहा कि अगर डगआउट में बैठे खिलाड़ी के कैच को भी मान लिया जाए, तो क्रिकेट के नियम ही बदल जाएंगे. हालांकि, आखिरकार कोहली की आरसीबी ने फाइनल मुकाबला जीत लिया.

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