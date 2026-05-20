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‘अब तुम्हारी पर्ची कहां गई…’? सुनील गावस्कर का आकाश सिंह पर तंज, चिट सेलीब्रेशन को लेकर भड़के

Sunil Gavaskar on Akash Singh's Chit Celebration: आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ महंगे साबित हुए आकाश सिंह पर सुनील गावस्कर ने तीखा तंज कसा. उन्होंने चिट सेलिब्रेशन को लेकर पूर्व क्रिकेटरों ने भी नाराजगी जताई.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 20, 2026 1:50:40 PM IST

सुनील गावस्कर का आकाश सिंह पर तंज.
सुनील गावस्कर का आकाश सिंह पर तंज.


Sunil Gavaskar on Akash Singh’s Chit Celebration: सुनील गावस्कर ने आकाश सिंह की खराब गेंदबाजी पर तीखी प्रतिक्रिया दी. लखनऊ सुपरजायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जयपुर में खेले गए मुकाबले में आकाश सिंह काफी महंगे साबित हुए. उन्होंने तीन ओवर में 54 रन खर्च किए और केवल एक विकेट हासिल कर सके. इस प्रदर्शन के बाद गावस्कर ने कमेंट्री के दौरान आकाश के पहले किए गए “चिट सेलिब्रेशन” पर भी तंज कसा.

कुछ दिन पहले ही आकाश सिंह ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए थे. उस मैच में उन्होंने विकेट लेने के बाद अपनी जेब से एक पर्ची निकाली थी, जिस पर “#Akkionfire – Akash knows how to take wickets in a T20 game” लिखा था. यह सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा. हालांकि बाद में आकाश ने साफ किया कि उनका इशारा किसी खिलाड़ी या टीम की ओर नहीं था.

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चिट सेलिब्रेशन पर उठे सवाल

राजस्थान के खिलाफ मैच के दौरान जब आकाश लगातार रन लुटा रहे थे, तब गावस्कर ने कॉमेंट करते हुए कहा कि अब वह पर्ची कहां है. उन्होंने कहा कि एक ओवर में केवल एक गेंद पर विकेट मिलता है, जबकि बाकी गेंदों पर बल्लेबाज लगातार रन बना रहे थे. उनके इस बयान की सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हुई. आईपीएल में “चिट सेलिब्रेशन” की शुरुआत अभिषेक शर्मा ने की थी. उन्होंने शतक लगाने के बाद यह सेलिब्रेशन सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस को समर्पित किया था. इसके बाद कई अन्य खिलाड़ियों ने भी इसी तरह का अंदाज अपनाया.

पूर्व क्रिकेटरों ने जताई नाराजगी

पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड का मजाक उड़ाया. वहीं अंबाती रायुडू ने इसे “बेकार” बताते हुए ऐसे सेलिब्रेशन पर रोक लगाने की बात कही. कई पूर्व खिलाड़ियों का मानना है कि खिलाड़ियों को प्रदर्शन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि दिखावटी जश्न पर.

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Tags: IPL 2026Sunil Gavaskar
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