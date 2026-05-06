IPL 2026 Playoff Venue : IPL 2026 प्लेऑफ शेड्यूल आया सामने, बेंगलुरु नहीं तो फिर किस मैदान पर खेला जाएगा फाइनल मुकाबला?

IPL 2026 Playoff Venue : BCCI ने बुधवार को घोषणा की कि अहमदाबाद लगातार दूसरे साल 31 मई को IPL फाइनल की मेजबानी करेगा. इसके साथ ही, क्वालीफायर 1 धर्मशाला में होगा और बाकी दो प्लेऑफ मैच नए चंडीगढ में खेले जाएंगे.

इस मैदान पर होगा IPL 2026 का फाइनल मुकाबला

यह शहर इस बडे मुकाबले के लिए एक पसंदीदा जगह के तौर पर उभरा है, क्योंकि पिछले साल के अलावा, इसने 2022 और 2023 में भी फाइनल की मेजबानी की थी. BCCI ने एक प्रेस रिलीज में बताया, क्वालीफायर 1, जिसमें पॉइंट्स टेबल की टॉप दो टीमें आमने-सामने होंगी, 26 मई को धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में जीतने वाली टीम को सीधे फाइनल में जगह मिलेगी.