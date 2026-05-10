IPL 2026 से खत्म हुआ इस टीम का सफर, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अब भी उम्मीदें, समझें कैसे कर सकती है क्वालीफाई?

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LSG vs CSK: लखनऊ सुपर जायंट्स को आईपीएल 2026 में रविवार (10 मई) को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में बड़ा झटका लगा. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में हुए इस मैच में 204 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए एलएसजी टीम 19.2 ओवर में 5 विकेट से हार गई. इस हार ने लखनऊ की पहले से कमजोर प्लेऑफ उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर दिया. वह टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई हैय
इस हार के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 11 मैचों में सिर्फ 6 अंकों के साथ अंक तालिका के निचले हिस्से में बनी हुई है और उनका नेट रन रेट भी -0.907 है. ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम पूरे सीजन में लगातार संघर्ष करती नजर आई और यह आठवीं हार उनके प्लेऑफ की दौड़ खत्म कर चुकी है. भले ही लखनऊ अपने बचे हुए तीनों मैच बड़े अंतर से जीत ले, फिर भी वे शीर्ष चार में जगह नहीं बना सकते. इस तरह उनका आईपीएल 2026 अभियान अब समाप्त हो चुका है.
लखनऊ का अगला मैच कब?
लखनऊ सुपर जायंट्स अब चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक बार फिर 15 मई को इकाना स्टेडियम में मैदान में उतरेंगे. इसके बाद 18 मई को सनराइजर्स हैदराबाद और 21 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ उनके मैच होंगे. हालांकि अब ये मुकाबले सिर्फ सम्मान बचाने और सीजन को बेहतर तरीके से खत्म करने के लिए रह गए हैं.
लखनऊ सुपर जायंट्स अब चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक बार फिर 15 मई को इकाना स्टेडियम में मैदान में उतरेंगे. इसके बाद 18 मई को सनराइजर्स हैदराबाद और 21 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ उनके मैच होंगे. हालांकि अब ये मुकाबले सिर्फ सम्मान बचाने और सीजन को बेहतर तरीके से खत्म करने के लिए रह गए हैं.
चेन्नई सुपर किंग्स कैसे कर सकती है क्वालीफाई?
चेन्नई सुपर किंग्स का नेट रन रेट राजस्थान रॉयल्स से बेहतर है, इसी वजह से दोनों टीमों के 12-12 अंक होने के बावजूद सीएसके अंक तालिका में राजस्थान से आगे है. लखनऊ सुपर जायंट्स पर मिली इस जीत ने चेन्नई की प्लेऑफ में जगह बनाने की संभावनाओं को और मजबूत कर दिया है. अगर चेन्नई सुपर किंग्स अपने बचे हुए तीनों लीग मैच जीत लेते हैं, तो वे आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में निश्चित रूप से जगह बना लेंगे. वहीं अगर टीम तीन में से कम से कम दो मैच भी जीतने में सफल रहती है, तब भी उनके 16 अंकों के साथ क्वालिफाई करने की संभावना काफी मजबूत रहेगी. लेकिन अगर सीएसके केवल एक ही मैच जीत पाती है, तो उन्हें अन्य टीमों के परिणामों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो उनके लिए एक मुश्किल स्थिति होगी और टीम इससे बचना चाहेगी.