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Shubman Gill vs Virat Kohli: फाइनल में टीम इंडिया के दिग्गजों की लड़ाई, IPL में किसका बजता है डंका, देखें आंकड़े

आईपीएल 2026 फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच महामुकाबला होने जा रहा है. विराट कोहली और शुभमन गिल की कप्तानी और बल्लेबाजी पर सभी की नजरें टिकी हैं.

By: Satyam Sengar | Published: May 30, 2026 4:36:34 PM IST

गिल और विराट होंगे आमने सामने.
गिल और विराट होंगे आमने सामने.


इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का फाइनल मुकाबला क्रिकेट फैस के लिए किसी महायुद्ध से कम नहीं होने वाला है. 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस आमने-सामने होंगी. इस मुकाबले में सबसे ज्यादा नजरें दो भारतीय सितारों विराट कोहली और शुभमन गिल पर रहेंगी. एक ओर विराट कोहली का अनुभव है, जिन्होंने सालों तक आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है.

वहीं, दूसरी ओर शुभमन गिल हैं, जो वर्तमान समय में भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रतिभाशाली युवा बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. दोनों खिलाड़ियों ने इस सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है और अपनी-अपनी टीमों को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए विराट कोहली लगातार रन बनाते रहे हैं. वहीं, गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल शानदार फॉर्म में हैं और पूरे टूर्नामेंट में कई मैच जिताऊ पारियां खेल चुके हैं.

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फाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड?

आईपीएल इतिहास पर नजर डालें तो गुजरात टाइटंस का फाइनल रिकॉर्ड काफी प्रभावशाली रहा है. टीम ने साल 2022 में अपने डेब्यू सीजन में ही खिताब जीता था और 2023 में भी फाइनल तक पहुंची थी. अब आईपीएल 2026 में गुजरात तीसरी बार फाइनल खेल रही है. दूसरी ओर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है. बेंगलुरु इससे पहले 2009, 2011 और 2016 में फाइनल खेल चुकी है, लेकिन तीनों बार टीम को हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि आईपीएल 2025 में आरसीबी ने अपना पहला खिताब जीतकर सालों का इंतजार खत्म किया था.  ऐसे में अब बेंगलुरु के पास दूसरा खिताब जीतने का मौका है, जबकि गुजरात टाइटंस भी अपनी दूसरी ट्रॉफी हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

दोनों टीमों का स्क्वॉड:

गुजरात टाइटंस का स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर, कुमार कुशाग्र, शाहरुख खान, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, वाशिंगटन सुंदर, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, जेसन होल्डर, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, कॉनर एस्टरहुइज़न, अरशद खान, अशोक शर्मा, इशांत शर्मा, अनुज रावत, कुलवंत खेजरोलिया

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्क्वॉड: रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिलिप सॉल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेज़लवुड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, रिचर्ड ग्लीसन, सात्विक देसवाल, जॉर्डन कॉक्स, अभिनंदन सिंह, रसिख सलाम डार, मंगेश यादव

Tags: IPL 2026
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